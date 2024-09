A 13 años del doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni ocurrido el julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Santos Clemente Vera deberá enfrentar un nuevo juicio, luego que la Corte Suprema decidiera su liberación en diciembre de 2023.

En Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, la senadora nacional mandato cumplido (MC), Sonia Margarita Escudero, manifestó su preocupación sobre el Tribunal de Impugnación encargado de resolver el futuro de Santos Clemente Vera, uno de los condenados por el homicidio de las turistas francesas en 2011. Escudero destacó que algunos de los jueces no serían imparciales, en particular, el doctor Federico Javier Armiñana Dohorman, quien ha tenido intervenciones previas en causas relacionadas con el caso y aún no se han resuelto, como la causa por las torturas.

"Me hace ruido uno de los nombres, el doctor Armiñana Dohorman... era juez de ejecución de sentencias cuando recibió la denuncia de Sarmiento, que decía que le plantaron el arma que después terminó vinculada al caso de las francesas", señaló la exsenadora, advirtiendo sobre el historial del juez en temas críticos que han afectado el desarrollo del caso.

Además, Escudero recordó que el magistrado fue parte del tribunal que debía juzgar a los policías acusados de torturar a los sospechosos durante la investigación, juicio que aún no se ha llevado a cabo. "El doctor Armiñana Dohorman no es un tercero ajeno, ha tenido su participación", subrayó, haciendo énfasis en que esta vinculación debería ser suficiente para que el juez se inhibiera del caso.

Escudero también destacó la necesidad de realizar cambios institucionales profundos para evitar que situaciones como la de Vera se repitan. "Le tocó a Vera, pero le puede tocar a cualquiera... nadie está seguro", advirtió, planteando su inquietud sobre la falta de garantías en el sistema judicial actual.