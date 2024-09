En el programa Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto peña, la senadora nacional mandato cumplido, Sonia Margarita Escudero, lanzó fuertes críticas al desempeño del juez Martín Pérez en el caso del asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Escudero afirmó que Pérez "actuó con una gran debilidad" frente a la policía que investigaba los crímenes, sugiriendo una clara dependencia del poder político en el desarrollo de la causa.

"La policía que investigaba dependía del poder político y el juez no controlaba a esa policía, hacía todo lo que le decían", declaró Escudero. Además, la exsenadora denunció que, a pesar de haber viajado a Francia para coordinar con las autoridades francesas, el juez no incorporó ninguna de las pruebas recolectadas en ese país al expediente. "Fue raro, porque el juez no incorporó a la causa las pericias que se hicieron en Francia", subrayó.

Una de las irregularidades más graves que Escudero resaltó fue la imputación de Santos Clemente Vera antes de que se realizaran las pruebas genéticas correspondientes. "El juez Martín Pérez procesa a Vera antes de que su perito recibiera las muestras para hacer la prueba genética", explicó, criticando la falta de rigurosidad en el procedimiento. A su juicio, el juez se apresuró en acusar sin pruebas suficientes.

Escudero recordó que el juez Pérez fue ascendido poco tiempo después de su intervención en este caso, lo que para ella pone en duda la transparencia de su accionar. "Fue ascendido casi inmediatamente... lo mínimo que se puede decir es que actuó con una gran debilidad", concluyó la exlegisladora.