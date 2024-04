Ayer el Senado de la Nación habría dado una muestra que la “casta” sigue siendo la política, sin distinción de banderas ni pertenencias.

La Cámara Alta aprobó el proyecto que presentó el senador por Salta, Juan Carlos Romero, para duplicar las dietas. Además, la iniciativa engancha las dietas de los senadores a la variación de los módulos (denominación que se utiliza para calcular el salario de un empleado público). La suma supera los $7 millones en bruto y con descuentos, en mano se embolsan casi $5 millones.

En conexión con Aries, el exgobernador y dirigente político, Juan Manuel Urtubey, opinó sobre el tema y su co-provinciano.

“Iniciativa de nuestro senador nacional por Salta demuestra que la cabeza del sistema político en la Argentina tiene cero empatía”, declaró.

En este sentido, lamentó que la política no entiende que a los jubilados no les alcanza, las universidades no tienen recursos, faltan insumos en los hospitales y “se aumentan el doble o el triple”.

“La gente putea a la política con razón”, opinó. Y finalmente, sobre el senador Juan Carlos Romero, ironizó: “No le alcanzará la plata para vivir, es cosa de locos”, concluyó Juan Manuel Urtubey en Aries.