"¿Qué tal cómo les va? Tenemos novedades para el día de hoy, lamentables lo que está pasando en nuestra política. Un desconcierto, en este momento, los Senadores se aumentan los sueldos, los que más ganan se aumentan, y los que menos ganan siguen planchados. En este contexto en el que las personas que son mayores de edad se encuentran con el problema de las prepagas, ahora quieren revertir la situación, seguro el gobierno no sabes el sufrimiento de muchas personas que tuvieron que dejar las prepagas por no poder pagarlas.

Salió Caputo y dijo “se les fue la mano”, los libertarios que dicen que a los precios los regule el mercado, parece que el mercado no las manejo como ellos pensaban y ahora van a la justicia. Mientras tanto usted se quedó sin obra social y si pagó y espera que le devuelvan la plata, veremos qué va a pasar, se imagina que con un jubilado no son muchas las expectativas que les queda poder cobrar, hay muchísimas personas que llegan a la farmacia y no les alcanza para comprar todos los medicamentos y van alternando.

Los hospitales públicos están sin presupuesto, la nación no manda un peso, las universidades están en una situación paupérrimas, más cerca del cierre que de poder seguir funcionando. No sé dónde vamos a terminar con todo esto, en el mientras tanto están ocurriendo cosas por ejemplo se compran aviones, 24 aviones a Dinamarca.

¿Ustedes escucharon hablar sobre Dinamarca? La verdad que no tanto, si escuchamos hablar mucho de Irak, Irán están en guerra y hoy tenemos un presidente que nos puso en esa situación y hoy según dicen estamos en los radares internacionales con la posibilidad que podamos sufrir un atentado. Nos embarcó a todos en esta reunión.

Milei organizó un comité de crisis el domingo a la noche, ya no existe más, pero fue un acto para decirnos porque no viajaba Milei a Dinamarca, hay muchas versiones sobre eso.

Hoy fue la frutilla del postre con una sesión del senado de la Nación. Se reunió el senado y trataron un solo punto sobre tablas, cuando usted vea lo que pasó le va a dar vergüenza, se trató un proyecto para aumentarse el sueldo de los senadores, fue orquestado por la vicepresidenta, fue con la mano levantada y no fue nominal para que no queden registros, les da vergüenza, cunado presentaron el tema no hubo debate, no dijeron una sola palabra sobre el contenido del proyecto que era nada más y nada menos que para aumentarse el sueldo los senadores.

El proyecto fue presentado por tres senadores, uno de ellos, un senador por Salta el Dr. Juan Carlos Romero. Se llevaron a más de 4 millones de pesos el sueldo en forma mensual y fue el único tema que trataron, a todo esto los libertarios que son 7 votaron por la negativa, unos minutos después de la votación salió el primer tweet de Mieli, él decía: “Así se mueve la casta, los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza, el 2025 será paliza histórica”. Tiene bastante razón, cuida la forma, los denuncia a todos de casta, cuando usted analiza el patrimonio de los Senadores, se asombra, se preguntará si tienen necesidad de hacer esto. Según una publicación en el año 2022 de Infobae, estos eran los Senadores con el mayor patrimonio fiscal registrado: Mauricio Cross; Eduardo Costa; Juan Carlos Romero; Carmen Rivero y Carlos Basualdo. Una persona como Juan Carlos Romero, que maneja $182.498.504 en valores fiscales, transporte eso a la realidad en plata corriente, el gesto de Juan Carlos Romero cunado hace la presentación de este proyecto, parece que le da vergüenza. Cuando lo vi, pensé que algo de vergüenza le dio.

Otro tema de debate fue la presentación de La Libertad Avanza en Salta, Salta siempre es pionera ¿Quién le otorga esta posibilidad? Olmedo, que entregó el sello de su partido. Olmedo adquirió el Partido hace muchos años de Eduardo Barrionuevo, fue hace muchos años Presidente de la Cámara de Diputados, un viejo peronista, pero llegó un momento en que dejó el partido, hicieron un contacto con Olmedo que quería ser candidato a Senador en Anta y entonces Olmedo le compró el partido. Desde entonces Olmedo apoyó a Romero, a Sáenz , a Urtubey, claro, fue bastante barato porque se quedó con 15 mil hectáreas de Salta Forestal que eran tierras fiscales, en un contrato de 50 años que le otorgó el Senador Juan Carlos Romero.

En esta libertad libertaria hay dos hombres que viven del estado por las denuncias que recibieron: 15 mil hectáreas de Salta Forestal para Olmedo, su lugar teniente principal, el señor Carlos Zapata, que hoy tiene una denuncia penal por ser el lobbysta del “Señor Tabaco”, así que no se si va a avanzar mucho la libertad en la provincia de Salta, así están dadas las cosas.”