El Presidente saludó al ministro de Defensa y flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, en alianza con UCR, tras firmar su pase al partido violeta.
Finalmente hubo acuerdo con Juan Grabois y el peronismo irá unido a las elecciones de octubre
Mariano Recalde e Itahi Hagman encabezarán la lista en la Ciudad de Buenos Aires para el Senado y para Diputados. Jorge Taiana podría ser candidato en la Provincia.Política16/08/2025
Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Frente Patria Grande, encabezado por el dirigente Juan Grabois, amagara con presentarse por fuera del armado de Fuerza Patria.
Según informó la periodista Rosario Ayerdi en C5N, la nómina que el peronismo presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará encabezada por Itahi Hagman como primer candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.
Hagman, economista y dirigente cercano a Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos. Su integración en la cabeza de la lista es un gesto para el Frente Patria Grande, que venía protagonizando cortocircuitos con la cúpula del armado.
Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de este sábado comenzarán a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu.
Aunque todavía no está confirmado, se espera que Jorge Taiana sea quien encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. "Muchos lo dan como un número puesto porque es un dirigente que aglutina a todos los sectores", puntualizó Ayerdi.
Además, el propio Grabois también tendrá un lugar en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.
Con información de C5N
Cobos criticó la candidatura de Petri: "El frente debe cambiar de nombre y de color"Política16/08/2025
El diputado radical Julio Cobos expresó su desacuerdo por la decisión de ubicar al ministro de Defensa al frente de la lista de la alianza con LLA.
Karina Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Defiende las ideas de la libertad'"Política16/08/2025
La secretaria general de la Presidencia y el ministro de Defensa formalizaron su afiliación al partido violeta para que el mendocino se convierta en candidato a diputado.
"Esto ya supera la tragedia de Once y la AMIA": el Congreso investiga el caso del fentanilo contaminadoPolítica16/08/2025
El diputado Pablo Juliano apuntó contra la posible connivencia entre laboratorios y redes ilícitas. "No podemos dejar que esto quede en silencio", señaló.
Los funcionarios dejarán dos vacantes en el equipo ministerial si asumen el 10 de diciembre en el Congreso.
Milei defendió la película de Francella para dar una batalla cultural en el GabinetePolítica16/08/2025
El Presidente la calificó como un espejo que expone la "hipócrita agenda woke". La proyectó en una reunión de cuatro horas en Casa Rosada.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.