El Presidente saludó al ministro de Defensa y flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, en alianza con UCR, tras firmar su pase al partido violeta.
Karina Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Defiende las ideas de la libertad'"
La secretaria general de la Presidencia y el ministro de Defensa formalizaron su afiliación al partido violeta para que el mendocino se convierta en candidato a diputado.Política16/08/2025
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron con el ministro de Defensa Luis Petri, y confirmaron la afiliación del mendocino, con el objetivo de ser finalmente candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre.
“BIENVENIDO LUIS PETRI A LA LIBERTAD AVANZA”, es el título del posteo de la hermana del presidente, en su cuenta de X. “Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, marcó.
“Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, agradeció “el jefe”.
De esta manera, Petri dejó el radicalismo y se sumó al partido libertario, tal como hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien abandonó el PRO y también será candidata, en este caso a senadora.
La novedad se supo este sábado a pocas horas del vencimiento del plazo para presentar la lista de candidatos. Fue pública luego de conocerse que Facundo Correa Llano no se iba a postular y finalmente terminará su mandato como legislador sin asumir otro periodo.
El ministro de Defensa fue parte de las conversaciones sobre el formato de la lista del oficialismo, en el que participaba como parte del armado de Cambia Mendoza (como radical). Tras esta novedad habrá puja en el seno del frente.
Con esta candidatura, Javier Milei deberá completar dos puestos fuertes de su gabinete: el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. Además, también celebró en redes sociales, la afiliación de Petri a LLA. "Vamos", escribió, eufírico.
La respuesta de Petri: "Es una declaración de principios"
El ministro de Defensa reposteó la publicación en X y escribió: “¡Gracias @KarinaMileiOK! En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el Presidente @JMilei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza”.
“Javier Milei encarna el futuro de la Argentina: un país que se levanta sobre la base de la libertad, el orden y la valentía. Y los mendocinos sabemos mejor que nadie que ese futuro se construye con trabajo, esfuerzo, mérito y coraje”, ponderó.
“Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, cerró.
Con información de Mdz
