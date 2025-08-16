El Presidente saludó al ministro de Defensa y flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, en alianza con UCR, tras firmar su pase al partido violeta.
Cobos criticó la candidatura de Petri: "El frente debe cambiar de nombre y de color"
El diputado radical Julio Cobos expresó su desacuerdo por la decisión de ubicar al ministro de Defensa al frente de la lista de la alianza con LLA.Política16/08/2025
La confirmación del ministro de Defensa, Luis Petri, al frente de la lista para la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza generó la reacción del diputado nacional Julio Cobos, quien manifestó su postura a través de sus redes sociales.
Cobos criticó la falta de transparencia en la elección de los candidatos, la cual, argumentó, se debe a la eliminación de las PASO. Para el diputado, este proceso ha llevado a especulaciones y a un alto nivel de discrecionalidad.
El referente de la UCR también señaló que si dos candidatos radicales encabezan la lista de otro frente, "el frente debe cambiar de nombre y de color". Por último, Cobos expresó que si Petri deja la Unión Cívica Radical para afiliarse a La Libertad Avanza, el cupo de minoría que el radicalismo le reconoció en las listas provinciales debe quedar sin efecto, "porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas".
Petri y Verasay al frente
La reacción de Cobos llega luego que este sábado se confirmara, a pocas horas del vencimiento del plazo para presentar las listas de candidatos, que Petri encabezará la lista de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
La confirmación se produjo en la mañana de este sábado desde el entorno del funcionario nacional. La noticia tomó fuerza después de que Facundo Correa Llano anunciara que no se postulará y completará su mandato como legislador.
Como parte de las definiciones, también se confirmó que la candidata Pamela Verasay, por el ala de Cambia Mendoza, ocupará el segundo lugar en la lista. Las negociaciones continúan. Aún no se define si la lista incorporará como "extrapartidario" a Álvaro Martínez. El diputado del PRO, con el apoyo de Karina Milei y Lule Menem, podría ocupar un lugar en la nómina.
La reacción de Ilardo
En la vereda de la oposición, el exlegislador Lucas Ilardo, referente de La Cámpora en Mendoza, también utilizó sus redes sociales para manifestar su postura ante los movimientos políticos de la jornada. Cuestionó a los dirigentes que, según sus palabras, "saltan del barco".
Sin mencionar nombres, el mensaje de Ilardo se interpreta como una crítica directa a los reacomodos de último momento en los distintos frentes electorales. El referente peronista hizo un llamado a los votantes a "rechazarlos en octubre" y advirtió que de no hacerlo "será demasiado tarde", en un intento por posicionar a su espacio como la única alternativa.
Con información de Mdz
Karina Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Defiende las ideas de la libertad'"Política16/08/2025
La secretaria general de la Presidencia y el ministro de Defensa formalizaron su afiliación al partido violeta para que el mendocino se convierta en candidato a diputado.
Finalmente hubo acuerdo con Juan Grabois y el peronismo irá unido a las elecciones de octubrePolítica16/08/2025
Mariano Recalde e Itahi Hagman encabezarán la lista en la Ciudad de Buenos Aires para el Senado y para Diputados. Jorge Taiana podría ser candidato en la Provincia.
"Esto ya supera la tragedia de Once y la AMIA": el Congreso investiga el caso del fentanilo contaminadoPolítica16/08/2025
El diputado Pablo Juliano apuntó contra la posible connivencia entre laboratorios y redes ilícitas. "No podemos dejar que esto quede en silencio", señaló.
Los funcionarios dejarán dos vacantes en el equipo ministerial si asumen el 10 de diciembre en el Congreso.
Milei defendió la película de Francella para dar una batalla cultural en el GabinetePolítica16/08/2025
El Presidente la calificó como un espejo que expone la "hipócrita agenda woke". La proyectó en una reunión de cuatro horas en Casa Rosada.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.