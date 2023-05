Advierten una crisis de representatividad de los sindicatos docentes

En “El Acople” estuvo la exsecretaria de ADP, Inés “Yiyi” Portal y habló sobre el conflicto docente que promedia su cuarta semana. Apuntó contra los sindicatos y la falta confianza de los afiliados con sus representantes.

“Partiendo desde el hoy hacia atrás creo que hay una crisis de representación terrible que viene de larga data”, manifestó en tanto recordó que en su experiencia el 2005, con la denominada “La Noche de las Tizas”, fue la primera vez que los docentes salieron a las calles por “fuera de los sindicatos”.

“El 2005 fue un punto neurálgico que marcó un antes y un después en las organizaciones de los docentes para defender salarios”, expresó.

Asimismo, recordó que el 1° de abril estuvo marcado por la primera gran represión pasando por situaciones de mayor violencia. Vale recordar que en el entonces Gobierno de Juan Carlos Romero luego de una huelga que llevaba más de 30 días por el reclamo de mejoras salariales en Plaza de Julio se produjo una brutal represión que dejó el saldo de más de 30 personas heridas y muchas de ellas ilegalmente detenidas.

“Ahí estábamos en las calles los docentes autoconvocados”, enfatizó.

Puntualmente, Portal caracterizó la época como “la salida de los sindicatos, la burocratización de los sindicatos docentes y la salida de los sectores más combativos a las calles”.

En sintonía, la ex dirigente de la Asociación Docente Provincial recalcó que “la convocatoria no es un fenómeno, sino un proceso” que se desarrolló a partir de “la falta de confianza, no solamente de las organizaciones sindicales” advirtiendo que este descreimiento se disipa hacia las instituciones partidarias, políticas y gremiales.

Sobre una salida a esta falta de representatividad, Portal no sugirió que la respuesta sea la creación de nuevos sindicatos insistiendo que “las organizaciones sindicales han dejado de ser creíbles para los docentes, han dejado de responder a sus necesidades y fundamentalmente de la lucha por el salario”.

La exsindicalista advirtió que en el último tiempo la docencia se organiza desde las escuelas por la confianza que les genera la relación entre los educadores, directivos y la comunidad en general, y no porque haya un poder de convocatoria externa.

Por otra parte, Inés “Yiyi” Portal afirmó que en el Gobierno “hay un desacierto absoluto” y está “distraído y preocupado en conversar y acordar con representantes de los sindicatos que han perdido su calidad de representantes genuinos”.

“La mayoría de los sindicatos en estos momentos no tiene validada su representatividad”, concluyó Portal.