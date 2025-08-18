Aulas Talleres Móviles: Formación profesional gratuita para siete localidades de Salta

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, la Dirección de Nivel de Educación Técnica y Formación Profesional y Planes de Mejora INET–Salta, puso en funcionamiento las Aulas Talleres Móviles (ATM) en diferentes puntos de la provincia, ofreciendo formación gratuita y con certificación oficial en oficios y saberes tecnológicos.

Las ATM se destinan a lugares donde no existen centros de formación profesional tradicional, con la visión de extender estas oportunidades en todo el territorio provincial.Funcionan como aulas taller o laboratorios móviles, equipadas con herramientas y tecnologías necesarias para diversas especialidades. Entre sus características principales se destacan su movilidad, equipamiento y flexibilidad porque la formación es adaptable a la demanda.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, destacó que “las ATM son una política educativa que nos permite llegar a más salteños con oportunidades concretas de capacitación, potenciando el desarrollo local y la empleabilidad”.

Por su parte, el director de Nivel de Educación Técnica y Formación Profesional, Víctor Guerra, remarcó que “estas aulas itinerantes llevan la educación técnica a cada rincón de la provincia, con propuestas que responden a las necesidades productivas de cada región”.

Actualmente, las ATM se encuentran dictando capacitaciones en:

ATM N° 1 – Instalaciones domiciliarias en Aguaray

ATM N° 2 – Informática en Chicoana

ATM N° 3 – Refrigeración en General Güemes

ATM N° 4 – Soldadura en El Carril

ATM N° 5 – Mecánica de Motos en El Bordo

ATM N° 6 – Saberes Tecnológicos en Cachi

ATM N° 7 – Mecánica de Motos en La Candelaria

El despliegue de estas aulas es posible gracias al trabajo articulado con municipios, instituciones locales y el acompañamiento de Planes de Mejora INET–Salta, fortaleciendo el desarrollo socio-productivo.