"Día no trabajado, es día no pagado", afirmó Sáenz

Salta 29 de mayo de 2023

El Gobernador de la Provincia habló sobre el conflicto de los docentes y los trabajadores de la salud, y aunque no cerró definitivamente la posibilidad de negociar, dijo que no se puede tratar de la misma manera a quienes trabajaron y a aquellos que no.