Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha

Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.Educación17/08/2025Ivana Chañi
La secretaria de Sitepsa, Victoria Cervera, informó en Qué Domingo por Aries que la asamblea docente del sábado resolvió suspender el paro, aunque el plan de lucha continúa en estado de alerta. De la convocatoria participaron también autoconvocados y delegados del interior.
“El paro se suspendió, pero no hemos levantado el plan de lucha”, afirmó. Explicó que el gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente con medidas de acción directa como único punto del orden del día”.
Cervera remarcó que la docencia sufrió presiones durante las últimas medidas. “Hubo un ataque sistemático, permanente, con amenazas y descuentos inmediatos por ejercer el derecho a huelga”, señaló.
Recordó además la situación de inestabilidad laboral: “No olvidemos que tenemos una historia reciente de 117 cesanteados, lo que genera incertidumbre en los docentes y temor a perder la estabilidad laboral, pese a que es ilegal aplicar ese tipo de sanciones”.
Según Cervera, muchos docentes adhirieron al reclamo, pero no participaron del paro por miedo a represalias. “El reclamo es legítimo y justo, pero los salarios son paupérrimos y los descuentos profundizan el empobrecimiento docente”, sostuvo.
