Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías

Salta experimenta un fenómeno preocupante: el aumento de las quiebras personales, un proceso legal que permite a una persona sobreendeudada saldar sus deudas y recomenzar de cero. Este crecimiento alarmante lo abordó la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, en diálogo con Aries.

La jueza Ambrosini destacó que, si bien el fenómeno comenzó en 2017, aumenta de forma constante. Los datos más recientes son particularmente alarmantes. "Solamente este año, desde el 1 de febrero hasta hace unos días, ingresaron 100 pedidos de propia quiebra en seis meses en Salta", señaló. Este número sin precedentes, según la jueza, representa un incremento notorio respecto a años anteriores. "Nunca pasó que en seis meses hayan ingresado 100 pedidos", reforzó.

La jueza explicó que existe un patrón definido entre quienes solicitan la quiebra en su jurisdicción. En su mayoría, los casos involucran a empleados públicos que se endeudan con créditos y préstamos personales, principalmente con entidades bancarias. Un grupo particularmente afectado es el personal de la policía, que, según Ambrosini, representa una porción significativa de las causas que llegan a su juzgado. Este patrón, que se hizo más evidente a partir de 2018, muestra cómo la situación financiera precaria afecta a sectores específicos.