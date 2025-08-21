Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías

Largas filas y reclamos en Salta por pensiones de discapacidad
Cada mañana, decenas de vecinos hacen fila desde temprano para actualizar trámites y reclamar pagos que no recibieron.
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.Salta21/08/2025Ivana Chañi
Salta experimenta un fenómeno preocupante: el aumento de las quiebras personales, un proceso legal que permite a una persona sobreendeudada saldar sus deudas y recomenzar de cero. Este crecimiento alarmante lo abordó la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, en diálogo con Aries.
La jueza Ambrosini destacó que, si bien el fenómeno comenzó en 2017, aumenta de forma constante. Los datos más recientes son particularmente alarmantes. "Solamente este año, desde el 1 de febrero hasta hace unos días, ingresaron 100 pedidos de propia quiebra en seis meses en Salta", señaló. Este número sin precedentes, según la jueza, representa un incremento notorio respecto a años anteriores. "Nunca pasó que en seis meses hayan ingresado 100 pedidos", reforzó.
La jueza explicó que existe un patrón definido entre quienes solicitan la quiebra en su jurisdicción. En su mayoría, los casos involucran a empleados públicos que se endeudan con créditos y préstamos personales, principalmente con entidades bancarias. Un grupo particularmente afectado es el personal de la policía, que, según Ambrosini, representa una porción significativa de las causas que llegan a su juzgado. Este patrón, que se hizo más evidente a partir de 2018, muestra cómo la situación financiera precaria afecta a sectores específicos.
El director de Vialidad Nacional aseguró que ya se resolvieron las trabas administrativas y de infraestructura que frenaron la obra, considerada la más grande de la Nación en la historia de Salta.
Casas confirmó que los trabajos de despeje de banquinas se intensificarán hasta los primeros días de septiembre, cuando se suspenderán por seguridad ante la gran circulación de fieles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.
En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.