En Salta no habrá clases el viernes 15, día no laborable

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron a Aries que no habrá clases en las escuelas de la provincia el 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos.

El viernes 15 de agosto no se dictarán clases en Salta, ya que el día fue declarado no laborable con fines turísticos. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Educación de la provincia consultadas por Aries.

Por lo tanto, los actos escolares en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se adelantarán para el jueves 14.

La decisión de que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable se enmarca en la Ley 27.399, que permite al Ejecutivo nacional establecer hasta tres jornadas de este tipo al año para promover el turismo.

