Cartelera de la Serenata a Cafayate 2023

Cultura & Espectaculos 21 de febrero de 2023
El tradicional festival se realizará los días 23, 24 y 25 de febrero 2023. Las entradas populares del sábado cuestan seis mil pesos.
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El 23, 24 y 25 de febrero se llevará a cabo la Serenata a Cafayate, en el tradicional predio de la Bodega Encantada.

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CARTELERA DE ARTISTAS – SERENATA 2023
JUEVES 23 DE FEBRERO: FIESTA DEL MONTE

  • LAZARO CABALLERO
  • EL INDIO LUCIO ROJAS
  • CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS
  • ALMA CHAQUEÑA
  • PANCHO Y FERMÍN PEREYRA
  • IZQUIERDOS DE LA CUEVA
  • DANIEL D´AMICO
  • INTI KHARI
  • ANDARES
  • ECOS DE MI TIERRA
  • GANADOR DE PRESERENATA
  • BALLET «PUEBLO MIO»
  • BALLET «ALMA»
  • COPLEROS: RUFINA CHACHAGUA, MARIA SANDOVAL, RAUL ROGELIA GUANTAY YAMPA, ISADORA RAMÍREZ, DOMINGA LÓPEZ.

VIERNES 24: CARNAVAL

  • LOS TEKIS
  • FRANCO BARRIONUEVO
  • JUAN FUENTES
  • MICAELA CHAUQUE
  • GUITARREROS
  • BRUNO ARIAS
  • COROICO
  • KARVANKAS
  • JOAQUIN SOSA
  • MAURICIO TIBERI
  • GANADOR DE LA PRESERENATA
  • BALLET «SOL CALCHAQUÍ»
  • BALLET «RESCATANDO MIS RAÍCES»

SÁBADO 25: NOCHE DE SALTA

  • CHAQUEÑO PALAVECINO
  • PANCHO FIGUEROA
  • PAOLA ARIAS
  • CANTO 4
  • JACINTA CONDORÍ
  • MARIANA CAYÓN
  • LAS VOCES DE ORÁN
  • ALMA CARPERA
  • LOS DE CAFAYATE
  • DÚO MENA – SARAVIA
  • OSCAR GUANCA
  • ESCUELA DE MÚSICA Y DANZAS TRADICIONALES 6.083
  • GANADOR DE PRESERENATA
  • BALLET HORIZONTES
  • LOS SALAMANQUEROS

El precio de las entradas depende del día.

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