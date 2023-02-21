Cartelera de la Serenata a Cafayate 2023
Cultura & Espectaculos 21 de febrero de 2023
El tradicional festival se realizará los días 23, 24 y 25 de febrero 2023. Las entradas populares del sábado cuestan seis mil pesos.
El 23, 24 y 25 de febrero se llevará a cabo la Serenata a Cafayate, en el tradicional predio de la Bodega Encantada.
CARTELERA DE ARTISTAS – SERENATA 2023
JUEVES 23 DE FEBRERO: FIESTA DEL MONTE
- LAZARO CABALLERO
- EL INDIO LUCIO ROJAS
- CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS
- ALMA CHAQUEÑA
- PANCHO Y FERMÍN PEREYRA
- IZQUIERDOS DE LA CUEVA
- DANIEL D´AMICO
- INTI KHARI
- ANDARES
- ECOS DE MI TIERRA
- GANADOR DE PRESERENATA
- BALLET «PUEBLO MIO»
- BALLET «ALMA»
- COPLEROS: RUFINA CHACHAGUA, MARIA SANDOVAL, RAUL ROGELIA GUANTAY YAMPA, ISADORA RAMÍREZ, DOMINGA LÓPEZ.
VIERNES 24: CARNAVAL
- LOS TEKIS
- FRANCO BARRIONUEVO
- JUAN FUENTES
- MICAELA CHAUQUE
- GUITARREROS
- BRUNO ARIAS
- COROICO
- KARVANKAS
- JOAQUIN SOSA
- MAURICIO TIBERI
- GANADOR DE LA PRESERENATA
- BALLET «SOL CALCHAQUÍ»
- BALLET «RESCATANDO MIS RAÍCES»
SÁBADO 25: NOCHE DE SALTA
- CHAQUEÑO PALAVECINO
- PANCHO FIGUEROA
- PAOLA ARIAS
- CANTO 4
- JACINTA CONDORÍ
- MARIANA CAYÓN
- LAS VOCES DE ORÁN
- ALMA CARPERA
- LOS DE CAFAYATE
- DÚO MENA – SARAVIA
- OSCAR GUANCA
- ESCUELA DE MÚSICA Y DANZAS TRADICIONALES 6.083
- GANADOR DE PRESERENATA
- BALLET HORIZONTES
- LOS SALAMANQUEROS
El precio de las entradas depende del día.