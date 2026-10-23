Motoviajeras de todo el país se reúnen en Cachi para un encuentro de aventura y turismo

Cachi recibe desde este viernes 23 y hasta el domingo 25 de octubre a mujeres motoviajeras y aficionados a las motos en un encuentro que reúne historias de viajes, actividades culturales y propuestas turísticas en el Alto Valle Calchaquí.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Belén Couso, impulsora del espacio Mujeres al Mando y promotora del encuentro, destacó la experiencia de recorrer los paisajes de Cachi en moto y la posibilidad de compartir historias con viajeras de distintos lugares.

“Hay tres disertantes, son mujeres que están dando la vuelta al mundo y que vinieron a Cachi a contarnos sus historias y a comunicarse con todos los motoviajeros para intercambiar datos, anécdotas, aventuras”, señaló.

La programación comienza este viernes con inscripciones, una degustación de empanadas regionales, una cata de vinos y un festival folclórico en la plaza. Para el sábado están previstas las charlas, un almuerzo, un baile folclórico y espacios de exhibición de motocicletas, además de pruebas de manejo de unidades facilitadas por distintas marcas.

Couso señaló que, si bien el número de motoviajeras es acotado, crece con el paso del tiempo. “Lo que queremos es motivar a más mujeres que se suban a la moto para que el día de mañana puedan venir a conocer su país en moto”, cerró.