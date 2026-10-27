Caso Ramasco: el padre de Lautaro pidió la liberación del trapito y el juez confirmó la acusación

La audiencia de control de la acusación y ofrecimiento de prueba por la muerte de Lautaro Ramasco que se celebró esta mañana y a la que tuvo acceso Aries, era la última instancia en la que la familia de la víctima podía intentar torcer el rumbo de la causa antes del juicio. No lo logró. El juez Federico Diez rechazó la oposición de la defensa que pidió el sobreseimiento del trapito Quispe Cejas, o en su defecto el cambio de calificación además de la prisión domiciliaria. También declaró inadmisible la oposición de la querella respecto a sanear la investigación por los defectos que la familia Ramasco denuncia públicamente.

La querella a cargo de la abogada Sandra Domene aseguró que recusará al juez Federico Diez por “parcial”.

Lautaro Ramasco murió en diciembre de 2024, días después de ser herido en la cabeza mientras conducía por avenida Monseñor Tavella. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto,sostiene como hipótesis oficial que Quispe Cejas, un hombre en situación de calle, arrojó una piedra o un trozo de pavimento durante una discusión con otro limpiavidrios, Cardozo. La familia, mediante su abogada Sandra Domene, cuestionan esa hipótesis y señalan a una persona que aseguran que nunca fue citada a declarar: Gustavo Vaccarela, a quien acusan de haber hostigado y amenazado a Lautaro durante meses por tener una relación sentimental con su ex esposa. “Mi hijo murió un año antes, por el hostigamiento”, aseguró el padre de Lautaro ante el juez.

Vaccarela no está imputado en esta causa. Aunque la familia advirtió que nunca se lo investigó y que realizaron denuncias en estrecha relación con la muerte que fueron “cajoneadas”. Consultado por ello el fiscal le aseguró al juez que “no tenía conocimiento respecto a las mismas” porque se tramitaban en otras fiscalías penales.

La defensa pidió sobreseimiento

El abogado defensor de Quispe Cejas pidió el sobreseimiento. De manera subsidiaria planteó cambiar la calificación de homicidio con dolo eventual a homicidio preterintencional o, en su defecto, culposo, y solicitó a su vez la prisión domiciliaria.

El argumento central de la defensa para sostener el pedido fue apuntar en contra de la mecánica del hecho. Objetó "el elemento que era la piedra secuestrada", que, dijo, "no coincide con el orificio de entrada de la ventanilla del conductor". También cuestionó las cámaras a las que apeló la fiscalía, "por la baja calidad que tienen". El abogado defensor recordó que el oficial del CIF que las analizó "manifiesta que se ve que realiza un movimiento como si estuviera esquivando algo y se agacha”. Para la defensa, entonces, no puede probarse que la piedra hallada después sea el elemento que provocó la muerte de Lautaro.

Marcó además diferencias entre las descripciones del objeto: la autopsia, a partir de la tomografía, habló de un elemento de unos 8 centímetros, "duro y contundente", mientras que Cardozo, el único testigo que estaba con el imputado, lo describió como un pedazo de pavimento de 12 centímetros.

La fiscalía defendió que hay "elementos suficientes para ir a juicio"

El representante del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Santiago Lopez Soto, ratificó la acusación formulada en febrero de 2026 y reconstruyó el hecho. Indicó que a las 17.25, en la platabanda de avenida Tavella, Quispe Cejas inició una discusión verbal con Cardozo. Le habría dicho "tomate el palo, acá laburo yo", levantó una piedra y se la arrojó. Cardozo se agachó y el proyectil siguió hasta la calzada opuesta, donde circulaba a 62 km/h el auto de Lautaro. "Atraviesa el cristal de la ventanilla del conductor e impacta en la región frontotemporal izquierda", sostuvo. Según el fiscal, después del impacto Quispe Cejas amenazó a Cardozo diciéndole que "se va a morir callado" y huyó.

Seguidamente el fiscal enumeró la prueba: las cámaras, el testimonio de Cardozo, testigos de la fuga, una testigo sobre la rivalidad entre ambos, los enfermeros que advirtieron el hundimiento de cráneo, las pericias accidentológicas que habrían descartado la participación de otros vehículos y un trayecto estable hasta 17.25 “la misma hora” en que Cardozo y Quispe Cejas habrían quedado filmados discutiendo. También acudió a las cámaras del 911, que mostrarían que Lautaro iba solo en el auto. "Consideramos que son elementos suficientes para llevar el caso a juicio", concluyó. Además reiteró el pedido de 14 años de pena y rechazó el arresto domiciliario por el informe ambiental, que indica que el acusado estaba en situación de calle por adicciones severas.

La querella: "una acusación formulada forzadamente”

La abogada de la familia, Sandra Domene, cuestionó en duros términos la actuación del Ministerio Público Fiscal por no otorgarle los tiempos para avalar la acusación

y defendió que la adhesión de la querella a la acusación fiscal "fue forzosa". Por ello, expuso, acompañó el pedido de libertad de Quispe Cejas. "Hasta que no se pruebe en un análisis real y completo de la investigación penal, no podemos llevar puesto el bien más preciado de un ser humano, que es la libertad", planteó. El padre de Lautaro también dejó en claro su pedido “desde el inicio” e hizo hincapié en que es una persona sin estudios y adicto. Aunque a la par se opusieron al sobreseimiento.

“Puede explicarme que yo no estudié y no entiendo”, le pidió el limpiavidrios durante un tramo de la audiencia al juez Federico Diez.

El reclamo central de la querella fue el acceso a la prueba. "Las pruebas llegaban a cuentagotas", afirmó Domene. Relató que la notificaron el 25 de febrero por la tarde para participar del legajo y que "el 26 por la mañana ya lo habían requerido a juicio". Además denunció que solo tuvieron acceso al expediente en papel, pero no las cámaras ni al material digital. La cámara que describió como la prueba "fundamental y determinante" de la acusación recién, indicó la abogada, la pudieron ver en julio, posterior a la acusación fiscal. Si bien la abogada reconoció la adherencia a la acusación fiscal contra Quispe Cejas, explicó que “todo lo que se puso era para no quedar afuera de la querella. Esto porque el juzgado de Garantías me dio un plazo de 48 para que acusara sino quedaba afuera de la querella, transcribí la teoría de fiscalía porque no había tenido acceso a las cámaras ni a los celulares”.

Al acceder a los dispositivos, dijo, encontró que el celular de Vaccarella lo ubicaría en el lugar del hecho entre las 8.45 y las 9.20 del día de la muerte, mientras que las imágenes de las cámaras de seguridad, aseguró, se pidieron “desde las 11”. De ahí su conclusión: "La investigación no fue completa, fue direccionada hacia la persona adicta y en situación de calle". También mencionó que el subcomisario Guerra está investigado porque "arregló un allanamiento con el sospechoso Vaccarella".

"Yo acá en el proceso no veo acusado a Gustavo Vaccarella", cruzó el juez Diez. La abogada replicó que Vaccarella sí está imputado por lesiones, y que el 9 de diciembre se hizo una denuncia por amenazas de muerte que está agregada al legajo "pero nunca se abrió la investigación". Agregó que hay cinco testimonios sobre el temor de Lautaro, entre ellos el de un amigo de identidad reservada, según el cual Lautaro decía que "si le pasaba algo, ya sabía quién era". En ese tramo el fiscal aseguró desconocer sobre el desarrollo de dichas denuncias.

En tanto, Domene, recordó el fragmento de vidrio del conductor que tenía “un orificio de unos 2 por 2 centímetros, corroborado por dos peritos, que nunca fue recogido por la policía científica”. Y planteó que Vaccarella ya hablaba de una piedra antes de que apareciera la piedra en la tercera inspección¨. Sobre las imágenes de las cámaras de seguridad urbana a la que la fiscalía apeló como prueba, la abogada además se preguntó: "Si Quispe lo acababa de amenazar a muerte a Cardozo, ¿por qué se van yendo riéndose?".

Su posición sobre el acusado fue clara: "Si es un adicto debe ir a un centro de adicciones, pero no a la cárcel; no es el lugar, al menos así lo cree la familia Ramasco".

La familia pidió ser escuchada

Rocío Ramasco, hermana de Lautaro, con voz quebrada aseguró que "ya había un direccionamiento” y aseguró que se sintieron desoídos por el fiscal. “Dudo del apresuramiento de llevar esta causa a juicio, de mencionar a un culpable y dejar un sospechoso por fuera. Mi hermano fue amenazado y golpeado por el sospechoso al que nunca citaron", insistió sobre la culpabilidad del comunicador.

En su turno de la palabra, el padre de Lautaro le reprochó al fiscal desoír su pedido de liberación de Quispe Cejas". Además repasó que mientras vivía con su hijo vió “el calvario” que atravesó “Mi hijo murió un año antes por el hostigamiento de este hombre” lanzó en referencia a Vaccarela.

El juez, en tanto, aseguró que las formalidades de la acusación habían sido cumplidas y rechazó el pedido de sobreseimiento de Quispe Cejas. También se opuso a otorgarle la prisión domiciliaria Sobre el pedido de saneamiento de la querella, aseguró que “no corresponde declarar la invalidez si la inobservancia de las formas no produjo agravio”. Y agregó que no podía admitir "un saneamiento de la acusación sobre el camino que ya recorrió la querellante, alegando su propia torpeza". Declaró inadmisible el pedido de invalidez de actos procesales y desestimó todos los demás planteos. De esta manera la causa solo espera su elevación a juicio.

La reacción de la querella fue inmediata. "En este mismo acto lo recusaré", dijo la abogada que aseguró que basará su pedido por advertir “total parcialidad".