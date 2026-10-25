Este domingo, la Usina Cultural se llena de clásicos de Charly García

La música de Charly García será protagonista este domingo 25 de octubre en la Usina Cultural, donde artistas salteños ofrecerán un homenaje gratuito con un repertorio de aproximadamente 30 canciones del histórico músico argentino.

El espectáculo, denominado “Inconsciente Colectivo”, comenzará a las 18 y tendrá una duración estimada de dos horas. La propuesta se realizará al aire libre, en el sector de la pantalla de la Usina, donde también se proyectarán imágenes relacionadas con las canciones.

Los artistas que participarán del homenaje

El músico salteño Migue Rosi, uno de los organizadores, contó en Qué Domingo por Aries que el encuentro reunirá a referentes de distintas generaciones de la escena musical local.

Entre los participantes estarán Leo Goldstein, Salchi de Perro Ciego, Víctor Conti de Manguala Macabra, Emi de Los Gauchos de Acero y Luján, anteriormente conocida como Chochi, además de otros artistas invitados.

Rosi explicó que la propuesta contará con una banda estable integrada por músicos jóvenes, menores de 25 años, que vienen trabajando en arreglos y versiones de la obra de García.

Treinta canciones y un escenario abierto al público

El repertorio incluirá clásicos como “Inconsciente Colectivo”, “Viernes 3 A.M.” y “Yo no quiero volverme tan loco”, aunque los organizadores prefirieron mantener algunas interpretaciones en secreto para sorprender al público.

“Es un artista como pocos en el mundo y tiene un montón de himnos”, destacó Rosi, quien explicó que la iniciativa surgió para celebrar el cumpleaños del músico y reconocer su influencia en distintas generaciones.

La entrada será gratuita y no será necesario retirar tickets. Los asistentes podrán llevar mate y compartir la jornada en familia.