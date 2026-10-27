U2 agotó dos estadios en tiempo récord y confirmó una tercera función en la Argentina

La expectativa acumulada durante casi diez años de ausencia encontró su cauce en un furor sin precedentes para la música internacional en el país. Tras agotar en pocas horas las localidades para sus conciertos del 23 y 25 de marzo de 2027 —una marea digital que movilizó a más de un millón de personas en la fila virtual—, la mítica banda irlandesa U2 confirmó que agregará una tercera función el próximo 27 de marzo para responder a la masiva demanda de sus fanáticos.

El esperado retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se enmarca en su flamante gira mundial The Greatest Show on Earth, un recorrido con el que celebrarán medio siglo de trayectoria artística y presentarán las canciones de Carnaval de Luz, su primer álbum con material completamente inédito desde Songs of Experience, acompañados además por el músico Beck como invitado especial.

La última vez que el cuarteto pisó suelo argentino fue en octubre de 2017 con el Joshua Tree Tour, aquella recordada visita en la que incluso demoraron el inicio de su show para permitir que las más de cuarenta mil almas presentes en el estadio siguieran el histórico partido de la Selección frente a Ecuador rumbo al Mundial de Rusia; ahora, la cuenta regresiva para esta nueva consagración ya tiene fecha y hora confirmadas para la venta general de este nuevo tramo, la cual se abrirá el 29 de octubre a las 13 de forma exclusiva a través de la plataforma All Access.

(Con información de TN)