La Fiscalía pidió la nulidad de la resolución que dispuso la libertad del exjuez Parisi

La Unidad Fiscal de Orán solicitó la nulidad que emitió ayer el Tribunal de Juicio, Sala I, del Distrito Judicial Orán que ordenó la inmediata libertad de Claudio Alejandro Parisi que guardaba prisión domiciliaria. Así lo decidieron los jueces Mariano Facundo Gerónimo y Héctor Fernando Mariscal Astigueta.

El exjuez está imputado en una causa por presuntos hechos de cohecho activo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo agravado, entre otros acusados.

El hecho por el que se intenta llevar a juicio es por haber otorgado información confidencial a Carlos “Conejo” Martínez respecto a la causa de su hermano, César “Oreja” Martínez, a quién le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria. “Oreja” fue acribillado por sicarios mientras guardaba dicha prisión domiciliaria.

El fallo revocó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico que cumplía Parisi y sostuvo que estaba excedido el plazo máximo de privación de la libertad previsto por el Código Procesal Penal (CPP) de Salta. Los jueces remarcaron además que, hasta ese momento, no había recaído sentencia condenatoria en su contra en esta causa ni en las acumuladas. Paralelamente, los fiscales recordaron que formalmente cuestionaron la demora en la elevación a juicio.

Parisi estaba privado de su libertad desde el 22 de octubre de 2024. Primero cumplió prisión preventiva, que el 19 de mayo de 2026 la jueza Norma Roxana Palomo sustituyó por arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esa decisión fue confirmada en julio por la Sala III del Tribunal de Impugnación.

Entre sus argumentos, el Tribunal señaló que la prisión preventiva tiene carácter excepcional y cautelar, por lo que no puede prolongarse indefinidamente ni transformarse en un adelanto de pena para quien conserva el estado de inocencia. Consideró que el tiempo transcurrido debía computarse también durante el arresto domiciliario, por implicar una restricción efectiva de la libertad, y destacó que el Ministerio Público Fiscal no había solicitado una prórroga.

Los cuestionamientos de la Fiscalía

Los fiscales sostienen, en cambio, que el Tribunal confunde la prisión preventiva con el arresto domiciliario, cuando el artículo 382 del CPP establece que son medidas de distinta naturaleza y que la segunda solo puede concederse en sustitución de la primera.

La Fiscalía también advirtió un cambio de interpretación respecto de lo resuelto por la jueza Palomo. En su resolución, los integrantes del Tribunal expresaron su desacuerdo con ella y afirmaron que, para ellos y cierta opinión de la doctrina, el arresto domiciliario no hace cesar la prisión preventiva.

Otro punto objetado es que la falta de realización del debate se haya invocado como una de las razones para otorgar la libertad. Aunque la Unidad Fiscal, advirtió por su parte que esa demora es atribuible a la inacción del propio Tribunal y recordó que presentó prontos despachos en abril y septiembre de este año que no recibieron respuesta, por lo que debió recurrir incluso a la Corte de Justicia mediante un recurso de queja. Además, indicaron que esta resolución se da a una semana de dicha presentación.

La Unidad Fiscal fue más allá e incluso deslizo un direccionamiento, indicó que el oficio que ordenó hacer efectiva la libertad de Parisi fue remitido a las autoridades policiales a las 21.10 del 26 de octubre,” un horario inusual”, sin que fiscalía fuera notificada.

Condenas previas y otras demoras

En esta causa ya fueron condenados el abogado Roberto Ortega Serrano, como autor de cohecho activo agravado, y el exsecretario letrado del Juzgado Maximiliano Correa, como partícipe secundario de cohecho pasivo agravado. También Carlos “Conejo” Martínez.

El Ministerio Público Fiscal también expuso otras “demoras irrazonable”s en la realización de debates en otros expedientes del Distrito Judicial de Orán, como la causa contra José Dimas Ruiz por el robo a la empresa Abra de Sol, quien actualmente se encuentra detenido en una causa federal por lavado de activos. Cabe recordar que Dimas Ruiz está detenido por otra causa que tiene relación con Parisi: está acusado de asociación ilícita en la justicia federal junto a Conejo Martínez.