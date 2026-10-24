El Pre Cosquín 2027 define hoy quiénes representarán a Salta en Córdoba

La ciudad de Salta vive este sábado 24 de octubre la jornada decisiva del Pre Cosquín 2027, el certamen que seleccionará a los artistas que buscarán representar a la provincia en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

La actividad se desarrolla en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240. Después de las presentaciones de los participantes de Salta Capital realizadas el viernes, hoy desde las 14 será el turno de los artistas del interior y de otras provincias.

La gran final será a las 20

Los concursantes competirán en distintas categorías de música y danza folklórica, como solistas y conjuntos vocales, instrumentistas, malambo, parejas de baile y canción inédita.

La final está prevista para las 20, cuando el jurado definirá a los seleccionados para integrar la delegación salteña.

Los ganadores accederán al 55° Certamen para Nuevos Valores de Cosquín, que se realizará del 4 al 18 de enero de 2027 en Córdoba, antes del Festival Nacional de Folklore.

La competencia es organizada por la Fundación Educación Nativa, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta.