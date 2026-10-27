Salta lanza el programa "Impulso" y proyecta la Ruta de los Diques

Enmarcada dentro del programa provincial Impulso Salta, la iniciativa estructurada por la administración de Gustavo Sáenz prevé un esquema de articulación conjunta —respaldado por la firma del jefe comunal Emiliano Durand— para inyectar financiamiento directo en infraestructura urbana, equipamiento, campañas de promoción y eventos culturales concebidos para potenciar la competitividad del sector.

Durante el acto, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de sostener políticas de Estado ancladas en la cooperación público-privada para respaldar a una industria vital en la generación de empleo genuino, remarcando que el objetivo central es preservar los atractivos identitarios de la provincia frente al flujo constante de visitantes.

El plato fuerte de la jornada llegó de la mano del anuncio oficial de la creación de la Ruta de los Diques, un ambicioso proyecto urbanístico y paisajístico orientado a jerarquizar estos enclaves estratégicos mediante tareas de iluminación integral, parquización y acondicionamiento general de sus áreas circundantes.

Con esta jugada, la gestión provincial busca duplicar el impacto de la inversión pública: no solo diversificando la oferta receptiva para los turistas que llegan atraídos por la gastronomía y la calidez local, sino dotando también a las familias salteñas de nuevos espacios públicos de esparcimiento al aire libre, reafirmando una visión de desarrollo donde la preservación del patrimonio natural marcha en paralelo al crecimiento económico de la capital.