Este viernes inicia el Pre Cosquín 2027 en el Teatro Municipal

Este viernes, Fundación Educación Nativa realiza el Pre Cosquín 2027 sede Salta que, desde hoy, reunirá a cantantes, músicos y bailarines en el Teatro Municipal para competir por un lugar en la delegación que representará a la provincia en el Certamen para Nuevos Valores de Cosquín.

Las instancias selectivas se desarrollarán hoy viernes 23 de octubre, desde las 21, con los participantes de Salta capital. El sábado 24, a partir de las 14, será el turno de los artistas del interior y de otras provincias, mientras que la gran final está prevista para las 20.

Los concursantes se presentarán en distintos rubros de música y danza folklórica, entre ellos solista y conjunto vocal, solista y conjunto instrumental, malambo masculino y femenino, pareja de baile tradicional y estilizada, conjunto de baile folklórico y canción inédita.

El jurado de danza estará integrado por José Demelchiorre, Analía Medina y Juan Carlos Vilca. En música, la evaluación estará a cargo de Carlos Fernando Vargas, Miguel “Cuervo” Villalba y Fabián Herrera, quienes tendrán la tarea de seleccionar a los artistas que integrarán la delegación salteña.

El Pre Cosquín es una instancia clave para reconocer y proyectar a nuevos valores de la música y la danza de raíz folklórica. Los seleccionados tendrán la oportunidad de participar del 55º Certamen para Nuevos Valores de Cosquín, que se realizará del 4 al 18 de enero de 2027 en la plaza Próspero Molina, como antesala del Festival Nacional de Folklore, previsto del 23 al 31 de enero.