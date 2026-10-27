El centro de Salta se vacía: comercios cierran por falta de ventas y altos alquileres

La situación comercial en el centro de la ciudad de Salta muestra señales de preocupación. Locales cerrados, carteles de alquiler y negocios que anuncian su cierre forman parte de un panorama marcado por la caída de las ventas y el aumento de los costos de funcionamiento.

Durante un recorrido realizado por la periodista Rocío, de Aries, comerciantes explicaron que las dificultades para sostener sus negocios están relacionadas principalmente con la falta de ventas, los alquileres y la carga impositiva.

“Cerramos porque no damos más con los impuestos, con el alquiler, con los costos”, fue uno de los testimonios recogidos.

Comerciantes buscan locales más baratos para sobrevivir

No todos los negocios con carteles de alquiler están por cerrar definitivamente. Algunos comerciantes explicaron que buscan trasladarse a establecimientos más económicos para reducir sus gastos y sostener la actividad.

“Tengo el cartel de alquiler aquí mientras trabajo porque termino el contrato la semana que viene y me mudo a un local un poco más chico y más barato”. Mientras que otros propietarios analizan mudarse a diferentes zonas de la ciudad, donde los valores de alquiler pueden resultar más accesibles.

Estas decisiones reflejan las dificultades que enfrentan pequeños comercios para mantener sus estructuras de costos en un contexto de ventas insuficientes.

Preocupación por la actividad en el microcentro

También quedó en evidencia que algunos comerciantes prefieren no hablar públicamente sobre su situación económica. De acuerdo con la cronista, varios manifestaron preocupación por las posibles consecuencias de dar a conocer las dificultades que atraviesan sus negocios.

Si bien el número de cuántos comercios dejaron de funcionar, no es claro. En toda la ciudad, los casos identificados muestran situaciones de cierre definitivo, suspensión de actividades y mudanzas para reducir gastos.

La falta de ventas aparece como uno de los principales problemas mencionados por los comerciantes, mientras los costos fijos condicionan la continuidad de sus emprendimientos.

El escenario plantea interrogantes sobre la actividad comercial del centro salteño y las posibilidades de recuperación de los pequeños negocios durante los próximos meses.