Es ley la obligatoriedad de colocar puestos de hidratación gratuitos en eventos masivos

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de colocar puestos de hidratación gratuitos en todo evento de concurrencia masiva.

“La finalidad es asegurar la salud y el cuidado de los salteños, especialmente de los jóvenes”, aseguró el diputado de Cafayate, Patricio Peñalba, al momento de informar sobre la iniciativa.

Señaló, en tanto, que el lucro final de los eventos no es solo la venta de entradas, sino también la venta de bebidas alcohólicas y en ese contexto el acceso al agua se puede hacer dificultoso y con precios exorbitantes.

“La intención es concientizar sobre la importancia de la hidratación cuando hay consumo de alcohol o sustancias”, apuntó el legislador, y advirtió que de ninguna manera el proyecto pretende ser la solución definitiva a un problema de consumo; “lo que se busca es dar una respuesta a una situación real”, completó.

En tanto, aseguró que el proyecto viene trabajándose desde 2023 y que se invitó a todos los actores involucrados para conocer sus opiniones sobre él.

Finalmente, Peñalba indicó que, a diferencia de otras leyes que ya se pusieron en práctica en otras provincias, la iniciativa salteña autoriza el uso de agua de red en los eventos, además de exigir carteles indicadores sobre la ubicación de los puntos de hidratación gratuitos.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo en revisión.