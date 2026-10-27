Un salteño le cantará al papa León XIV: “Nunca imaginé algo así”

El músico salteño Agustín Day, exintegrante de Los del Portezuelo, fue convocado para cantar frente al papa León XIV durante su visita a la Argentina. La presentación está prevista para el 9 de noviembre, en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

En una entrevista con Pelo & Barba, por Aries, el artista expresó su emoción por participar de un acontecimiento que nunca había imaginado en su carrera musical. “Feliz, feliz. La verdad es que es algo que uno nunca se imagina que le va a suceder”, manifestó Day, quien aseguró sentirse honrado por la invitación y comprometido con la preparación del espectáculo.

La presentación formará parte del denominado Encuentro con el Mundo del Trabajo, una actividad en la que se compartirán experiencias de distintos sectores laborales y que contará con un espacio dedicado a la cultura.

Una canción especialmente preparada para el Papa

Day explicó que fue convocado para interpretar una canción de bienvenida escrita por el sacerdote Javier Rojas, a quien conoce por su vínculo con el folclore.

El religioso fue quien propuso que el músico salteño estuviera a cargo de la interpretación, una invitación que inicialmente le resultó difícil de creer. “Me quedé helado. Digo, esto debe ser una joda. Alguien me está filmando”, recordó entre risas.

Tras aceptar, comenzó a trabajar en una versión especial de la composición junto con los músicos que actualmente lo acompañan. La intención es estrenarla ante León XIV durante el encuentro. “En esta versión la vamos a estrenar ahí frente a León XIV, a muy pocos metros”, adelantó.

Ya ensayó en la Universidad Católica Argentina

El cantante contó que visitó la UCA para conocer el lugar y participar de los primeros ensayos. La organización realizó simulacros para calcular los tiempos y movimientos de cada participante.

Incluso relató que, durante una prueba, una persona representó al Pontífice para recrear cómo sería su llegada al escenario. “Uno se imaginaba al Papa caminando ahí. Impresionante, la verdad que una emoción muy grande”, expresó.

Day también habló de su vínculo personal con la fe y aseguró que, aunque atravesó distintas etapas en su vida religiosa, conserva un afecto especial por la Iglesia.

“Nunca me imaginé que podía llegar el día en que le cantara una canción a un Papa en Argentina. Me parece muy por encima de cualquier otra cosa que haya imaginado”, reconoció.

Su presentación coincidirá con el lanzamiento de su carrera solista

La convocatoria llega en una nueva etapa artística para Agustín Day, quien decidió continuar su camino musical después de la separación de Los del Portezuelo.

El cantante recordó que fundó el grupo en 1994, cuando tenía apenas 11 años, junto con Juan Martín Mateo y Mauricio Saravia. Tras la disolución, se tomó un tiempo para definir su futuro profesional. “Lo primero que sale en todo momento es decir: sigo cantando, quiero seguir cantando”, explicó.

Actualmente trabaja en el lanzamiento de seis canciones grabadas en vivo, que tendrán sus respectivos videos y estarán disponibles en Spotify. De esta manera, Day iniciará su etapa solista con una presentación especialmente significativa: cantar frente al papa León XIV, ante quien espera interpretar una canción que combine música, tradición y fe.