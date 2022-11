Río Arenales: Salim advirtió que Provincia y Municipio están en rebeldía con la justicia

Después de conformarse una nueva mesa de manejo y saneamiento del río Arenales, el concejal Alberto Salim, presidente de la comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, cuestionó que el área siga sin recursos. Si bien se mostró optimista, el edil recordó que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del río Arenales se creó en 2011, pero nunca funcionó.

Por Aries, Salim destacó que “todo el mundo sabe que ese rio está totalmente contaminado” con basura y residuos industriales y cloacales. “El tema es que cuando se creó esta unidad ejecutora para saneamiento y manejo del río Arenales, no funcionó, porque no tiene recursos. Podemos seguir haciendo monitoreos, observaciones, la justicia dictaminando, pero seguimos en la misma porque no existe esa unidad ejecutora, quedó en la nada”, aseveró.

Consideró que “quedó de nombre nomás Unidad Ejecutora porque no ejecutaba nada, sino que coordinaba acciones entre los diferentes sectores de esa mesa de manejo y saneamiento del río Arenales”.

“No ha cambiado nada. Actualmente, la Municipalidad hizo un relevamiento de los afluentes cloacales, las infracciones a Aguas del Norte, que tenía que haber estado presente en esa reunión y no estuvo presente”, insistió Salim.

Adelantó que el próximo 29 de noviembre habrá una nueva reunión, auspiciando que para ese entonces se hayan tomado acciones concretas. “El 29 va a ser una fecha clave porque se cumple un plazo y hay que dar respuestas a la justicia. Hoy todos los sectores están en rebeldía con la justicia porque no se han cumplido los fallos”, sostuvo, aunque reiteró que es imprescindible contar con los recursos necesarios, tanto en el presupuesto provincial como municipal.