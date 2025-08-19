SAETA y UNSA avanzan en optimizar su estrategia de trabajo conjunto

El presidente de la comisión organizadora de Peregrinos de la Puna, Mario Sanguezo, señaló que se estiman al menos 3.000 inscriptos. Recomendó chequeo médico previo y seguir los canales oficiales para evitar estafas.
Autoridades de SAETA y UNSA se reunieron este martes para dialogar sobre los alcances del trabajo conjunto que desarrollan para la puesta en marcha del Pase Libre Estudiantil para los alumnos de las distintas modalidades que imparte actualmente la Universidad. El encuentro estuvo encabezado por el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina y el presidente de SAETA, Claudio Mohr.
En el encuentro se resaltó la voluntad del Gobierno de la provincia, a través de SAETA de continuar garantizando el Pase Libre a quienes realmente se encuentren estudiando al tiempo que también se coincidió en la necesidad de mantener una correcta administración de este beneficio. En esta misma línea se destacó la agilidad del proceso de renovación que cada año se desarrolla con mayor autonomía sin necesidad de realizar trámites personales.
En la reunión también participaron funcionarios de SAETA y secretarios y representantes de distintas áreas de la UNSA que plantearon distintas inquietudes sobre la habilitación de esta gratuidad para las distintas etapas que tiene cada carrera, desde el ingreso, la regularidad, las prácticas y la de la elaboración de la tesis.
En este trabajó sobre lo que será la futura redacción de un nuevo convenio de trabajo mutuo en el que se establezcan las normas a respetar a la hora de acceder al Pase Libre; el plazo de vigencia, la consulta online del estado académico; las pautas que establece la Autoridad Metropolitana de Transporte a través de su resolución para la regulación del Pase Libre, entre otros puntos.
Estuvieron presentes la vicrerrectora de la UNSA, María Rita Martearena; el Coordinador de Gerencias de SAETA, Miguel Ángel Sosa; el secretario General de la UNSA Alberto Mariscal, el secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Mariana Tapia.
La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, detalló que se detectaron 114 puntos crónicos de microbasurales en la Ciudad. “Salimos a los operativos de limpieza con personal de policía rural, que tienen esa facultad de secuestro de los vehículos”, expresó.
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.