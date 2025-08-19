El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
Habilitaron quince nuevos espacios de estacionamiento para motos en el centro
Los mismos se pintarán tanto en el microcentro, como en el macrocentro. Advirtieron que quienes no los respeten serán multados.Salta19/08/2025
Este martes, anunciaron nuevos espacios de estacionamiento para motos en el centro salteño. Los mismos se identificarán en distintas zonas, advirtieron que quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.
"El objetivo es ordenar", expresó el el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.
El funcionario recordó que se reforzaron los controles de estacionamiento en el centro de la Ciudad, sobre todo en lugares crónicos como plazas, veredas y peatonales. “Por eso decidimos ampliar los espacios de estacionamiento para motos en diferentes lugares del micro y macrocentro y también en lugares gastronómicos”, expresó.
Se habilitaron 15 nuevos espacios, a los cinco primeros que ya estaban en funcionamiento, y se prevé construir seis más. Hay disponibles lugares pagos y gratuitos.
“Los controles son estrictos, con multas, con sanciones, con quita de puntos de Scoring por mal estacionamiento, y en algunos casos, siempre que tengamos la disponibilidad de hacerlo, ese vehículo es levantado y remitido al canchón municipal”, recordó.
REALIZADOS
- VIVRÉ, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS
- PJE. IBARGUREN, (plaza Alvarado) ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS
- ESPAÑA ENTRE BALCARCE Y 20 DE FEBRERO, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS
- ESTACIONAMIENTO MEDIDO DE MOTOS (HOSPITAL SAN BERNARDO)
- ALSINA, EN BANCO GALICIA MEDIDO DE MOTOS
- ALSINA, EN SOHO MEDIDO DE MOTOS
- CASEROS AL 1866, MOTOS PARA ESCUELA
- MITRE ENTRE BELGRANO Y GRAL GÜEMES, EXCLUSIVO MOTOS CADETERÍA
- PASEO GÜEMES Y BICENTENARIO, GRATIS DE MOTOS
- ALVARADO AL 700, MOTO CADETERIA
- LEGUIZAMÓN Y 20 DE FEBRERO, MEDIDO DE MOTOS
- URQUIZA ENTRE PELLEGRINI E ITUZAINGÓ, MEDIDO DE MOTOS
- URQUIZA 653 ENTRE PEATONALES, MOTOS DE CADETERIA
- BALCARCE ANTES DE ENTRE RÍOS, MOTOS MEDIDO (UTHGRA)
- ZABALA Y CATAMARCA, RESERVADO DE MOTOS ANSES
POR REALIZARSE
- ANICETO
- ALVARADO ENTRE CÓRDOBA Y LERMA
- BICENTENARIO Y PASEO GÜEMES
- LEGUIZAMÓN ENTRE SARMIENTO Y GÜEMES
- LEGUIZAMÓN ENTRE BICENTENARIO Y VICENTE LÓPEZ
- GÜEMES ENTRE 20 DE FEBRERO Y 25 DE MAYO
YA EXISTEN
- PASAJE ZORRILLA ENTRE PUEYRREDÓN Y VICENTE LOPEZ
- GRAL GUEMES ANTES DE PUEYRREDÓN
- ALVARADO ENTRE LAS PEATONALES URQUIZA ENTRE PELLEGRINI Y JUJUY
- PASAJE ZORRILLA ENTRE PUEYRREDÓN Y VICENTE LÓPEZ
- PASAJE CASTRO ENTRE BELGRANO Y GÜEMES
El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
Zonda en Salta: Voladura de chapas dejó sin luz a vecinos de B° Palermo
El barrio ubicado en la zona oeste alta se encuentra sin suministro eléctrico debido a los daños que causó el viento Zonda en el tendido eléctrico.
“Lomas de Olmedo sigue esperando”: Millones de dólares para controlar la fuga
El consultor y exypefiano, Laureano Vera señaló que desde febrero de 2024 advirtió sobre la urgencia de la intervención y responsabilizó a la provincia por no actuar.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Juárez Campos: “Creo que Juan Manuel Urtubey está en condiciones de ganarle a Milei”Política18/08/2025
El congresal del PJ Salta ponderó la figura del exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria. “¿Qué otro dirigente está en condiciones? No hay”, aseguró.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.