Habilitaron quince nuevos espacios de estacionamiento para motos en el centro

Este martes, anunciaron nuevos espacios de estacionamiento para motos en el centro salteño. Los mismos se identificarán en distintas zonas, advirtieron que quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.

"El objetivo es ordenar", expresó el el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

El funcionario recordó que se reforzaron los controles de estacionamiento en el centro de la Ciudad, sobre todo en lugares crónicos como plazas, veredas y peatonales. “Por eso decidimos ampliar los espacios de estacionamiento para motos en diferentes lugares del micro y macrocentro y también en lugares gastronómicos”, expresó.

Se habilitaron 15 nuevos espacios, a los cinco primeros que ya estaban en funcionamiento, y se prevé construir seis más. Hay disponibles lugares pagos y gratuitos.

“Los controles son estrictos, con multas, con sanciones, con quita de puntos de Scoring por mal estacionamiento, y en algunos casos, siempre que tengamos la disponibilidad de hacerlo, ese vehículo es levantado y remitido al canchón municipal”, recordó.

REALIZADOS

VIVRÉ, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS PJE. IBARGUREN, (plaza Alvarado) ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS ESPAÑA ENTRE BALCARCE Y 20 DE FEBRERO, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS ESTACIONAMIENTO MEDIDO DE MOTOS (HOSPITAL SAN BERNARDO) ALSINA, EN BANCO GALICIA MEDIDO DE MOTOS ALSINA, EN SOHO MEDIDO DE MOTOS CASEROS AL 1866, MOTOS PARA ESCUELA MITRE ENTRE BELGRANO Y GRAL GÜEMES, EXCLUSIVO MOTOS CADETERÍA PASEO GÜEMES Y BICENTENARIO, GRATIS DE MOTOS ALVARADO AL 700, MOTO CADETERIA LEGUIZAMÓN Y 20 DE FEBRERO, MEDIDO DE MOTOS URQUIZA ENTRE PELLEGRINI E ITUZAINGÓ, MEDIDO DE MOTOS URQUIZA 653 ENTRE PEATONALES, MOTOS DE CADETERIA BALCARCE ANTES DE ENTRE RÍOS, MOTOS MEDIDO (UTHGRA) ZABALA Y CATAMARCA, RESERVADO DE MOTOS ANSES

POR REALIZARSE

ANICETO

ALVARADO ENTRE CÓRDOBA Y LERMA

BICENTENARIO Y PASEO GÜEMES

LEGUIZAMÓN ENTRE SARMIENTO Y GÜEMES

LEGUIZAMÓN ENTRE BICENTENARIO Y VICENTE LÓPEZ

GÜEMES ENTRE 20 DE FEBRERO Y 25 DE MAYO

YA EXISTEN