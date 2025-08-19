El presidente de la comisión organizadora de Peregrinos de la Puna, Mario Sanguezo, señaló que se estiman al menos 3.000 inscriptos. Recomendó chequeo médico previo y seguir los canales oficiales para evitar estafas.
Multas de hasta $2 millones y secuestro de vehículos para quienes generen microbasurales
La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, detalló que se detectaron 114 puntos crónicos de microbasurales en la Ciudad. “Salimos a los operativos de limpieza con personal de policía rural, que tienen esa facultad de secuestro de los vehículos”, expresó.Salta19/08/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Salta, Emilce Arias, brindó detalles sobre los operativos diarios del área ante el creciente número de microbasurales en la Ciudad.
“Tenemos identificados 114 microbasurales crónicos, además de los denunciados por vecinos que los graban y con la patente o alguna identificación, porque algunos son vehículos están ploteados, los infraccionamos según las ordenanzas vigentes”, expresó.
En sus redes sociales, el Intendente Emiliano Durand, anunció que se endurecerán las medidas para quienes generen los microbasurales, procediendo al retiro del vehículo. Al respecto, Arias indició que muchos de los operativos de limpieza se realizan junto a la Policía Rural, división que cuenta con la facultad de secuestrar los vehículos implicados en la infracción.
“Nosotros tenemos para infraccionar el arrojo de recibos en la vía pública desde ordenanza ambiental, pero también existe esta figura dentro de las leyes de tránsito, por eso el intendente ha comentado, que los autos van a ser secuestrados cuando se los encuentre haciendo el arrojo de residuos”, señaló.
Finalmente, la funcionaria resaltó que en muchos de estos puntos, la frecuencia de levantamiento es diaria, lo que implica un gasto significativo de recursos. “Las sanciones están valuadas en unidades tributarias, por eso son cambiantes en el tiempo, pero hoy están rondando desde los 200 mil pesos a los 2 millones de pesos”, detalló.
Esta es la primera reunión que se realiza entre SAETA y las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
Los mismos se pintarán tanto en el microcentro, como en el macrocentro. Advirtieron que quienes no los respeten serán multados.
El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.