Multas de hasta $2 millones y secuestro de vehículos para quienes generen microbasurales

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Salta, Emilce Arias, brindó detalles sobre los operativos diarios del área ante el creciente número de microbasurales en la Ciudad.

“Tenemos identificados 114 microbasurales crónicos, además de los denunciados por vecinos que los graban y con la patente o alguna identificación, porque algunos son vehículos están ploteados, los infraccionamos según las ordenanzas vigentes”, expresó.

En sus redes sociales, el Intendente Emiliano Durand, anunció que se endurecerán las medidas para quienes generen los microbasurales, procediendo al retiro del vehículo. Al respecto, Arias indició que muchos de los operativos de limpieza se realizan junto a la Policía Rural, división que cuenta con la facultad de secuestrar los vehículos implicados en la infracción.

“Nosotros tenemos para infraccionar el arrojo de recibos en la vía pública desde ordenanza ambiental, pero también existe esta figura dentro de las leyes de tránsito, por eso el intendente ha comentado, que los autos van a ser secuestrados cuando se los encuentre haciendo el arrojo de residuos”, señaló.

Finalmente, la funcionaria resaltó que en muchos de estos puntos, la frecuencia de levantamiento es diaria, lo que implica un gasto significativo de recursos. “Las sanciones están valuadas en unidades tributarias, por eso son cambiantes en el tiempo, pero hoy están rondando desde los 200 mil pesos a los 2 millones de pesos”, detalló.