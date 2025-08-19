Milagro 2025: Esta semana abren las inscripciones para la Peregrinación de la Puna

En el marco del Milagro 2025, la organización de los Peregrinos de la Puna informó que esta semana abrirán las inscripciones para los que quieran participar del camino hacia la Catedral.

“El día 11 de septiembre salimos de San Antonio de los Cobres a las 00 horas, y llegamos el día 14”, detalló el presidente de la comisión organizadora, Mario Sanguezo, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Según lo estimado, este jueves se conocerán los horarios y puntos específicos de inscripción, sin embargo se adelantó que en la capital, se inscribirá en la Parroquia de El Tránsito, en la zona sur de barrio Miguel Araoz, y en barrio San Ignacio.

“El año pasado sobramos los 3.000 en San Antonio de los Cobres, según fuentes de la policía, llegamos cerca de 12.000 a Salta. La mayor cantidad se junta en Quijano y San Luis. Llegamos cerca de 5.000 a Quijano”, expresó Sanguezo.

Por otro lado, el organizador recordó que la información oficial se difunde únicamente en la cuenta de Facebook e Instagram: Peregrinos a pie de la Puna salteña. Y, ante posibles estafas, advirtió: “No recibimos dinero en ningún lugar. En todos los puntos de inscripción pueden donar elementos, ahí tenemos libros de actas”, informó.

Recomendaciones

La organización de Peregrinos de la Puna, brindó recomendaciones para quienes deseen participar este año.

“Primero que se encuentren bien de salud, los que van a hacerlo por primera vez, que averigüen bien, que pregunten. Les pedimos que sea algo voluntario aunque nosotros contamos con un seguro colectivo, necesitamos que ellos también sean conscientes de a dónde van y qué es lo que van a hacer”, expresó presidente de la comisión organizadora, Mario Sanguezo.

El referente señaló que las inscripciones se realizan únicamente de manera personal, para brindar información adecuada sobre las condiciones de la caminata al peregrino, y que se les pedirá la firma de un acta compromiso. “No queremos desestimar su fe, pero también concientizamos del compromiso para nosotros al llevar personas con problemas de salud”, insistió.

Así mismo, recomendó llevar equipaje liviano, protector solar, agua y medicamentos de primeros auxilios personal.