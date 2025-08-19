Esta es la primera reunión que se realiza entre SAETA y las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
Milagro 2025: Esta semana abren las inscripciones para la Peregrinación de la Puna
El presidente de la comisión organizadora de Peregrinos de la Puna, Mario Sanguezo, señaló que se estiman al menos 3.000 inscriptos. Recomendó chequeo médico previo y seguir los canales oficiales para evitar estafas.Salta19/08/2025
En el marco del Milagro 2025, la organización de los Peregrinos de la Puna informó que esta semana abrirán las inscripciones para los que quieran participar del camino hacia la Catedral.
“El día 11 de septiembre salimos de San Antonio de los Cobres a las 00 horas, y llegamos el día 14”, detalló el presidente de la comisión organizadora, Mario Sanguezo, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Según lo estimado, este jueves se conocerán los horarios y puntos específicos de inscripción, sin embargo se adelantó que en la capital, se inscribirá en la Parroquia de El Tránsito, en la zona sur de barrio Miguel Araoz, y en barrio San Ignacio.
“El año pasado sobramos los 3.000 en San Antonio de los Cobres, según fuentes de la policía, llegamos cerca de 12.000 a Salta. La mayor cantidad se junta en Quijano y San Luis. Llegamos cerca de 5.000 a Quijano”, expresó Sanguezo.
Por otro lado, el organizador recordó que la información oficial se difunde únicamente en la cuenta de Facebook e Instagram: Peregrinos a pie de la Puna salteña. Y, ante posibles estafas, advirtió: “No recibimos dinero en ningún lugar. En todos los puntos de inscripción pueden donar elementos, ahí tenemos libros de actas”, informó.
Recomendaciones
La organización de Peregrinos de la Puna, brindó recomendaciones para quienes deseen participar este año.
“Primero que se encuentren bien de salud, los que van a hacerlo por primera vez, que averigüen bien, que pregunten. Les pedimos que sea algo voluntario aunque nosotros contamos con un seguro colectivo, necesitamos que ellos también sean conscientes de a dónde van y qué es lo que van a hacer”, expresó presidente de la comisión organizadora, Mario Sanguezo.
El referente señaló que las inscripciones se realizan únicamente de manera personal, para brindar información adecuada sobre las condiciones de la caminata al peregrino, y que se les pedirá la firma de un acta compromiso. “No queremos desestimar su fe, pero también concientizamos del compromiso para nosotros al llevar personas con problemas de salud”, insistió.
Así mismo, recomendó llevar equipaje liviano, protector solar, agua y medicamentos de primeros auxilios personal.
Multas de hasta $2 millones y secuestro de vehículos para quienes generen microbasuralesSalta19/08/2025
La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, detalló que se detectaron 114 puntos crónicos de microbasurales en la Ciudad. “Salimos a los operativos de limpieza con personal de policía rural, que tienen esa facultad de secuestro de los vehículos”, expresó.
Los mismos se pintarán tanto en el microcentro, como en el macrocentro. Advirtieron que quienes no los respeten serán multados.
El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.