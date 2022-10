Aseguran que la Comisión de saneamiento del río Arenales no funciona

El móvil de Aries recorrió ayer las calles de la ciudad y se encontró con el río Arenales, cada vez en peor estado. El concejal de la Unión Cívica Radical, Alberto Salim, fue consultado al respecto y aseguró que el saneamiento de lugar depende de Recursos Hídricos de la Provincia.

De acuerdo con lo que indicó en declaraciones a Aries, realizaron el reclamo correspondiente al municipio, desde donde les señalaron la responsabilidad de la Provincia. Sin embargo, aseguró: “Hicimos un pedido de informe hace mucho tiempo y nunca nos respondieron. Estamos pidiendo saneamiento y desmalezado del río Arenales”.

El edil advirtió que en el estado en el que se encuentra, se convierte en un foco infeccioso y en un sitio de marcada inseguridad. “Durante todo este año no hemos logrado que al menos se desmalece y se empiece a sanear. Ahora están trabajando cerca del puente de la calle Paraguay con maquinaria extrayendo áridos. Sería bueno eso para drenar el río y no estarían esas aguas estancadas”, agregó.

En este punto, advirtió que el lugar se encuentra severamente contaminado por los desechos de las industrias, además de líquidos cloacales que se vierten en el mismo río, y añadió: “Durante el tiempo de lluvia todo eso es arrastrado al dique Cabra Corral. En invierno eso queda estancado en todo el largo del río, desde que ingresa a la ciudad hasta la salida pasando el puente de la Tavella, y los vecinos lo utilizan para tirar basura”.

Por otro lado, aseguró que la Comisión Integral de saneamiento del río Arenales “nunca se logró conformar, reunirse al menos”. “Durante esta gestión, hace dos meses, hemos pedido que se cumpla con la ordenanza esa y que se informe al Concejo una vez por mes, pero la comisión no funciona”, dijo.

Y agregó: “Está constituida por la Provincia, el municipio, el Concejo, era una comisión interdisciplinaria, pero que nunca se llevó a cabo que pueda funcionar y empezar a trabajar. La excusa es que no hay recursos, no hay presupuesto, pero por algo hay que empezar. No podemos abandonar, es un recurso importantísimo para la Provincia”.