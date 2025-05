El día en que Trump le propuso a Macri anexar Chile para que Argentina tenga salida al Pacífico

Durante el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, llevado a cabo en Madrid, el expresidente Mauricio Macri sorprendió al compartir una anécdota diplomática que involucra al mandatario estadounidense, Donald Trump. La historia tuvo lugar durante la cumbre del G-20 de 2018, celebrada en Buenos Aires, cuando Trump visitó la Casa Rosada y se encontró con un mapa de la Argentina en el despacho presidencial.

“Hoy va a cobrar, el que yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump, y ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos, cuando yo tenía 24 y él tenía 38, éramos tan jóvenes en aquella época", comenzó relatando el exmandatario argentino, en un tono distendido. "Pero también quiero empezar con una anécdota que marca cómo es mi amigo, ¿no?”, agregó.

Según el relato, mientras ambos observaban un mapa del país sudamericano, Trump se detuvo en una franja al oeste y preguntó de qué se trataba. “Y él empieza a mirar el mapa y de golpe ve así una franja hacia la izquierda, ¿no? Y dice, ¿y esto qué es? Digo, es Chile”, contó el exjefe de Estado.

La respuesta de Trump fue tan sorprendente como desopilante: “You should conquer Chile, so you can have both oceans” ("Deberías conquistar Chile, así tendrías ambos océanos").

“Entonces todo el mundo se rió ahí, ¿no?”, recordó Macri, aunque matizó: “Conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste”. Y agregó con ironía: “Después cuando pasaron los años y uno escuchó Canadá, Groenlandia, me suena conocido ese tipo de cosas”.

"Pero definitivamente ya en ese primer mandato, que a mí me tocó convivir mi última parte y su primer parte, él ya tenía dos ideas fuerza, que yo las entendí perfectamente y le encontré una profunda razonabilidad: la primera era reciprocidad [comercial] (...) y después por qué Estados Unidos se iba a hacer cargo eternamente de la seguridad del mundo entero. Y volvió reloaded con estas dos ideas", cerró.

Ámbito