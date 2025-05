Presentaron una nueva denuncia por violencia de género contra Sergio Chibán

Después de la denuncia que presentó la Presidenta de la Asociación Salteña de Voleibol por violencia institucional y de género contra el presidente de la Agencia Salta Deportes, Sergio Chiban, y el director técnico de Salta Voley, Marcos Milikovic, ingresó por el portal de denuncias web una nueva acusación.

En ella, una profesora de la disciplina coincidió con la primera denuncia, que fueron recibidas por la vicepresidente de la Agencia, Claudia Vázquez, el señor Sergio Chibán, y el señor Marcos Milikovic. "Cuando entramos nos recibieron afectuosamente, felicitaron a la señora Debora Sánchez por haber sido elegida Presidenta de la Asociación de la Asociación Salteña de Volei y dijo que el motivo de la reunión era la creación del nuevo proyecto ´Salta Voley Masculino´ que iba a estar a cargo del señor Marcos Milikovich y del señor Chibán. Luego le volvió a repetir que el proyecto era Salta Voley masculino a cargo del señor Marcos Minikovic. La señora presidenta le preguntó si lo decía alguna la resolución o decreto, a lo cual él le respondió que no, que eso lo dice Sergio Chibán y si lo dice Sergio Chibán es así", relató la mujer.

En consonancia con la primera denuncia contra el funcionario, contó que Sergio Chiban "comenzó a decir que él es amigo del gobernador, también muy amigo de la ministra Manuela Arancibia. Le dijo que el gobernador y la ministra lo apoyaban siempre en todas las decisiones que toma". Tras negarse a participar, detalló que "Chibán le respondió a la señora Débora que tiene un compromiso moral con el señor Marco Milinkovic y que él cuando da su palabra la cumple. Después el señor Chibán volvió a repetir que tenía un compromiso moral con el señor Marco Milikovic y que él cuando da su palabra la cumple diciendo hasta las últimas consecuencias y hasta matar".

En la denuncia que será unificada en la causa que tramita la Fiscalía Penal N°, Ramiro Ramos Ossorio, la mujer reveló que comenzó a grabar "como podía" con su teléfono celular y que "el señor Chibán dijo: ´el avión ya despegó y está a mitad del camino y debe llegar a destino acá no hay vuelta atrás sin importar las consecuencias´. Lo sé textual porque tengo la grabación que se adjunta a esta denuncia ahí se puede constatar que usó ese tono amenazador para que Débora participe del proyecto que Chibán manejaría, en todo, hasta en toda la plata".

"Para colmos se para Milinkovic que parece un gigante y también la amenaza a Debora dicendole "¿Querés que la midamos quién la tiene más larga o más corta? Dale, ¿querés que la midamos quién la tiene más larga o más corta?". Se lo escucha clarito en la grabación", contó la profesora y precisó que la Presidenta de la Asociación preguntó por el subsidio, "Chibán le dijo que eran 115 millones, que 25 ya salieron en febrero, que eran 35 pero que la Ministra Arancibia “se choreo diez millones” y que quedan 90 millones en ocho cuotas, que de toda esa plata la mitad es para Marcos Milinkovic y que el resto lo pondría en un fondo de inversión o un fideicomiso. La señora Débora se seguía negando a participar y entonces el señor Chiban molesto le dice que él por el proyecto se va a jugar la vida, porque cuando se mete algo en la cabeza lo hace y se mete con todo, que tiene tres ascensos a Primera A, que maneja la Liga Salteña de Fútbol, que fabrica ropa en la Liga de Fútbol que puede ayudar al vóley. Que él no se involucra con la pasión. Que “ésto es otra cosa”. Así clarito está en la grabación que pido se resguarde celosamente porque eso podría salvarnos ante cualquier cosa que pudiera sucedernos".

"Yo me sentí totalmente superada, intimidada y abrumada por las amenazas y el trato insultante y altanero del señor Chiban como del señor Milinkovic, salí temblando de la reunión y hasta el día de hoy sigo traumada y con mucho miedo", agregó en la nueva denuncia la mujer y pidió "por favor que me protejan, que nos pongan custodia porque desde que la señora Débora hizo la denuncia todavía nadie del Poder Judicial ni de ninguna fiscalia se comunicó con ella y me siento desprotegida y vulnerable".

Según trascendió, las denuncias están a cargo del Fiscal Ramos Ossorio y recayeron en el Juzgado de Violencia y Generó N°3, a cargo de la Dra. Carolina Cáseres Moreno, la misma que tramitó la denuncia de las carmelitas descalzas contra el Arzobispo Mario Antonio Cargnello.