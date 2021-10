Biella en contra de que la Municipalidad financie campañas: “Veo un cartel de Zapata y pienso en baches que no se repararon”

En Pasaron Cosas, Biella detalló que se encuentra recorriendo la provincia y en casi todos lados observan que los problemas son los mismos, vinculados a la falta de trabajo, infraestructura de hospitales, y en el norte precisamente mal servicio de energía eléctrica y falta de agua.

“La gente está enojada y molesta con políticos que están hace 25 años. A ellos les ha ido bien pero a los salteños les fue mal”, expresó el candidato a Diputado nacional por Salta Independiente + PRS.

En este sentido, manifestó su preocupación por el incremento de los hechos de violencia en la zona limítrofe por la “frontera colador” en donde “los delincuentes van y vienen como por su casa”.

Biella responsabilizó de esta situación a la falta de gestión y corrupción en los gobiernos, como por ejemplo lo que denunciaron los desmalezadores que trabajaban para la Municipalidad de Salta.

Al respecto, el candidato lamentó el uso “de cooperativas fantasmas” para financiar la campaña de algún candidato”.

“Veo un cartel de Zapata y pienso en los baches que no se repararon, en la Copa de Leche que no hay en las escuelas, en las obras de agua que no tenemos. Eso tenemos que erradicar”, asegura Biella.

Finalizó recordando que los candidatos de Salta Independiente y del PRS no tienen compromisos con ningún partido porque buscan ir al Congreso para defender a los salteños.