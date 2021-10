Denuncian que la Municipalidad usa fondos públicos para bancar la campaña de Zapata

Por Aries, Víctor Ricardo Burgos, desmalezador de la cooperativa "Futuro Amado" y que trabajó para el municipio, aseguró que Juan Esteban Romero “les está haciendo creer” a los desmalezadores que si no trabajan políticamente para Carlos Zapata “les va a cortar la cabeza”.

Relató, en tanto, que durante la última visita a Salta de Horacio Rodríguez Larreta – jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –, Juan Esteban Romero como Carlos Zapata – candidato a diputado nacional del PRO salteño – recorrieron con él las peatonales céntricas.

“Yo me acerqué y pude hablar con Juan Esteban, le pregunté por qué me había sacado el desmalezado y me contestó que él no era responsable, que fue porque – dijo – le llevamos a un amigo para hacerle quilombo”, sostuvo Burgos finalizando.

Cabe recordar que Juan Esteban, diputado provincial electo e hijo del senador nacional, fue denunciado por un desmalezador por haberlo amedrentado por mensajes de texto, primero, y luego agredirlo físicamente durante una reunión sostenida en el Centro Cívico Municipal