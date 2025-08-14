La actividad, organizada por EUCASA y el Colegio de Psicólogos, recorrerá casos prácticos de El Hombre Guionado y Mitopoiesis para entender la finalidad detrás de cada conducta.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .Sociedad14/08/2025Agustina Tolaba
El próximo domingo 17 de agosto, los ciudadanos bolivianos residentes en la provincia de Salta podrán participar de las elecciones nacionales, que se desarrollarán de 8 a 16 horas en el Ex Colegio Nacional de Salta.
Por Aries, Lusdari Uyuli, cónsul de Bolivia en Salta, informó que aproximadamente 2.700 personas están habilitadas para votar en la capital. En el interior de la provincia, habrá puntos en Salvador Mazza, Orán y otros municipios.
“El personal de la Corte Electoral ya está conformado y capacitado, por lo que esperamos que se desarrolle un día de democracia, con la mayor participación posible”, destacó Uyuli. La cónsul señaló que, en comparación con años anteriores, el número de votantes habilitados en Salta ha disminuido ligeramente, principalmente debido a que algunos ciudadanos votarán en sus departamentos de origen en Bolivia.
Respecto a los cambios recientes en la Ley de Migraciones argentina, la funcionaria afirmó que los ciudadanos bolivianos “no están teniendo mayores inconvenientes”, aunque mencionó que ha habido ciertos retrasos en la entrega de DNI temporales o definitivos, atribuidos a los nuevos requisitos implementados por Migraciones.
El consulado de Bolivia en Salta, ubicado en Maipú y Avenida Belgrano, continúa ofreciendo aproximadamente 25 tipos de trámites, entre los que se incluyen la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio, visas y constancias de nacionalidad, además del empadronamiento permanente para actualizar datos de los votantes.
“Apoyamos a nuestros connacionales en todo momento, especialmente en casos de pérdida o sustracción de documentos, para garantizar que puedan participar de las elecciones y, si es necesario, regresar a Bolivia sin inconvenientes”, concluyó Uyuli.
La jornada será este sábado 16 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.
El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
Claudio Contardi está acusado de violación y enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
Con la presencia del gobernador Sáenz, se homenajeó en el Congreso a las Voces de Orán y a Luis Federico CórdobaSociedad12/08/2025
Fue a partir de una iniciativa de la diputada nacional Pamela Calletti. Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.