Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta

El próximo domingo 17 de agosto, los ciudadanos bolivianos residentes en la provincia de Salta podrán participar de las elecciones nacionales, que se desarrollarán de 8 a 16 horas en el Ex Colegio Nacional de Salta.

Por Aries, Lusdari Uyuli, cónsul de Bolivia en Salta, informó que aproximadamente 2.700 personas están habilitadas para votar en la capital. En el interior de la provincia, habrá puntos en Salvador Mazza, Orán y otros municipios.

“El personal de la Corte Electoral ya está conformado y capacitado, por lo que esperamos que se desarrolle un día de democracia, con la mayor participación posible”, destacó Uyuli. La cónsul señaló que, en comparación con años anteriores, el número de votantes habilitados en Salta ha disminuido ligeramente, principalmente debido a que algunos ciudadanos votarán en sus departamentos de origen en Bolivia.

Respecto a los cambios recientes en la Ley de Migraciones argentina, la funcionaria afirmó que los ciudadanos bolivianos “no están teniendo mayores inconvenientes”, aunque mencionó que ha habido ciertos retrasos en la entrega de DNI temporales o definitivos, atribuidos a los nuevos requisitos implementados por Migraciones.

El consulado de Bolivia en Salta, ubicado en Maipú y Avenida Belgrano, continúa ofreciendo aproximadamente 25 tipos de trámites, entre los que se incluyen la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio, visas y constancias de nacionalidad, además del empadronamiento permanente para actualizar datos de los votantes.

“Apoyamos a nuestros connacionales en todo momento, especialmente en casos de pérdida o sustracción de documentos, para garantizar que puedan participar de las elecciones y, si es necesario, regresar a Bolivia sin inconvenientes”, concluyó Uyuli.