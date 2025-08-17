Kicillof llamó a "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"

El gobernador bonaerense recordó al Padre de la Patria "por su gesta, pero sobre todo por sus ideas".

Política17/08/2025

27-02-2025-Axel-kicillof-_Conferencia-de-Verano_La-Costa-fotom-Gobernacion-794

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dedicó unas palabras al Padre de la Patria en un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto. "No alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", sostuvo.

"Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", escribió el mandatario provincial en su cuenta de X.

"En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", concluyó.

Con información de C5N 

Te puede interesar
jose-san-martin-simon-bolivar-entrevista-guayaquil-octavio-gomez

Casa Rosada rindió homenaje a San Martín

Política17/08/2025

Desde Casa Rosada destacaron que "las condiciones extremas que atravesó el Ejército de los Andes para lograr la emancipación es testimonio fiel del coraje que caracterizaba" al Padre de la Patria.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail