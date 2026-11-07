Paraguay: Alliana promete devolver los ahorros tras la destitución de Santiago Peña

El nuevo presidente busca llevar tranquilidad en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos.
El Mundo07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró que su principal prioridad será recuperar el dinero de los ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank, que provocó masivas protestas y terminó con la destitución de Santiago Peña.

Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero”, expresó el mandatario este sábado, en su primer mensaje a la ciudadanía.

Más de un millón de cuentas recibieron pagos

Alliana informó que ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por un monto superior a 996.000 millones de guaraníes, y aseguró que los trabajos continuarán durante el fin de semana.

También garantizó el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con la información publicada por C5N, la crisis bancaria dejó inmovilizados los fondos de casi tres millones de paraguayos.

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Santiago Peña deberá declarar ante la Justicia

El expresidente, destituido mediante un juicio político, fue citado a indagatoria este sábado por sus presuntos vínculos con el escándalo financiero.

Peña, que se encontraba bajo prisión domiciliaria, fue trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial, debido a las dificultades para garantizar su seguridad ante las manifestaciones en Asunción.

Alliana, hasta el viernes vicepresidente, asumió la Presidencia para completar el mandato constitucional que finaliza en 2028.

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