Paraguay: Alliana promete devolver los ahorros tras la destitución de Santiago Peña

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró que su principal prioridad será recuperar el dinero de los ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank, que provocó masivas protestas y terminó con la destitución de Santiago Peña.

“Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero”, expresó el mandatario este sábado, en su primer mensaje a la ciudadanía.

Más de un millón de cuentas recibieron pagos

Alliana informó que ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por un monto superior a 996.000 millones de guaraníes, y aseguró que los trabajos continuarán durante el fin de semana.

También garantizó el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con la información publicada por C5N, la crisis bancaria dejó inmovilizados los fondos de casi tres millones de paraguayos.

Santiago Peña deberá declarar ante la Justicia

El expresidente, destituido mediante un juicio político, fue citado a indagatoria este sábado por sus presuntos vínculos con el escándalo financiero.

Peña, que se encontraba bajo prisión domiciliaria, fue trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial, debido a las dificultades para garantizar su seguridad ante las manifestaciones en Asunción.

Alliana, hasta el viernes vicepresidente, asumió la Presidencia para completar el mandato constitucional que finaliza en 2028.