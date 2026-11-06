Salta, entre las provincias que más usan apps de citas: alertan por estafas románticas

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Salta estaría entre las provincias argentinas con mayor uso de aplicaciones de citas, una tendencia que también alcanza a personas mayores de 55 años y que plantea nuevos desafíos en materia de seguridad digital.

En su columna de N&N, por Aries, Facundo Sagárnaga señaló que Salta ocuparía el tercer lugar del país, detrás de Buenos Aires y Córdoba, según datos que atribuyó a Gleeden, una plataforma francesa especializada en encuentros.

El columnista también indicó que Argentina se ubicaría en el segundo puesto mundial en el uso de estas aplicaciones, aunque no precisó el alcance ni la metodología del relevamiento.

Las aplicaciones de citas también crecen entre los mayores de 55 años

Sagárnaga explicó que el fenómeno ya no se limita a los jóvenes. Según comentó, las plataformas de citas ganaron terreno entre personas de 55 a 65 años, especialmente mujeres, que encuentran en estas herramientas una alternativa para conocer gente y establecer nuevos vínculos.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de estas aplicaciones también exige mayores precauciones, particularmente entre quienes tienen poca experiencia en el uso de plataformas digitales.

Estafas románticas: perfiles falsos y pedidos de dinero

Uno de los principales riesgos señalados por Sagárnaga son las denominadas estafas románticas, en las que los delincuentes simulan interés sentimental para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener dinero o información personal.

Estas maniobras pueden desarrollarse durante días o semanas, hasta que aparece un pedido de transferencia económica justificado mediante una supuesta emergencia.

El columnista advirtió que la inteligencia artificial facilita la creación de imágenes y perfiles falsos, lo que puede dificultar la identificación de los estafadores.

“Si alguien te pide dinero, por nada del mundo le mandes”, recomendó.

Cómo detectar un engaño antes de una cita

Sagárnaga aconsejó desconfiar de los perfiles demasiado perfectos, los pedidos de dinero y las personas que insisten en trasladar rápidamente las conversaciones a WhatsApp o Telegram.

También recomendó no compartir datos bancarios, contraseñas, domicilios ni información personal sensible con personas conocidas únicamente por internet.

Antes de concretar un encuentro, sugirió realizar una videollamada para comprobar la identidad del contacto, aunque esta medida por sí sola no garantiza que se trate de una persona confiable.

En caso de acordar una cita presencial, recomendó elegir lugares públicos y concurridos, evitar espacios aislados y trasladarse por medios propios.

La importancia de prevenir y denunciar

El columnista destacó que las aplicaciones cuentan con herramientas para bloquear y denunciar perfiles sospechosos. También aconsejó conservar capturas de conversaciones cuando existan indicios de una posible estafa.

Sagárnaga consideró fundamental fortalecer la educación digital, especialmente entre quienes comienzan a utilizar estas plataformas y pueden desconocer sus riesgos.

La principal recomendación es no enviar dinero a personas conocidas exclusivamente por internet, verificar la identidad de los contactos y adoptar precauciones antes de avanzar hacia un encuentro personal.