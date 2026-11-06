El sándwich también siente la crisis en Salta: “La gente está más ajustada con la plata”

El sándwich sigue siendo una de las comidas favoritas de los salteños, desde el desayuno hasta la cena. Sin embargo, detrás de los mostradores, los comerciantes reconocen que la situación económica está modificando las decisiones de compra.

En una recorrida de Aries por una tradicional sandwichería de calle Mitre, entre Santiago del Estero y Güemes, Daniela, encargada del comercio, contó que venden más de 500 sándwiches de miga por día y que el de milanesa continúa siendo uno de los productos más buscados.

Sándwich de milanesa desde las siete de la mañana

La encargada explicó que el local abre a las 7 de la mañana y que algunos clientes comienzan el día con un sándwich de milanesa recién preparado, incluso acompañado de un submarino.

“Desayunan un sándwich de milanesa con un submarino”, relató.

La versión clásica, con tomate y mayonesa, es una de las más elegidas. Al mediodía también ofrecen una preparación napolitana con jamón, queso cremoso y salsa de pizza.

El comercio dispone de más de 17 variedades de sándwiches de miga, entre siete y ocho opciones en baguette y unas cinco en pebete.

La crisis se nota en lo que compra la gente

Daniela reconoció que la pérdida del poder adquisitivo afecta las ventas y que los clientes consultan cada vez más los precios antes de elegir.

Como ejemplo mencionó a los estudiantes que suelen comprar una promoción de milanesa con gaseosa cuando permanecen en el centro por actividades escolares.

“Si ya suben, se van a otro lado”, explicó sobre los cambios de precios, y aseguró que intentan mantener las promociones para no perder clientes.

También señaló que algunas personas que antes compraban preparaciones más completas ahora eligen un solo sándwich de miga para gastar menos.

“Ahí te das cuenta de que la gente está un poquito más ajustada con la plata”, sostuvo.

Cuánto cuesta un sándwich en el centro de Salta

Los precios relevados en el comercio muestran distintas alternativas según el tipo de pan y los ingredientes.

Sándwich de miga: $2.500, independientemente de la variedad.

Pebete de jamón y queso o salame y queso: $3.000.

Pebete de ternera y tomate o jamón crudo y queso: $4.500.

Sándwich en baguette: alrededor de $7.000.

La encargada explicó que mantienen el mismo precio para todas las variedades de miga con el objetivo de que los clientes puedan probar diferentes combinaciones.

Desde berenjenas hasta ají en vaina

Entre los gustos que más crecieron aparece el sándwich de berenjenas en escabeche con queso, preparado con pan de miga negro.

Otra opción muy solicitada es el baguette de carré de cerdo con tomate y ají en vaina.

Daniela también contó que algunos clientes piden combinaciones especiales, como salame, queso, mayonesa y ají en vaina, mientras que otros prefieren preparaciones vegetarianas con aceitunas, pepinillos, huevo y verduras.

Pese a las dificultades económicas, aseguró que el sándwich continúa siendo una alternativa para quienes trabajan o estudian en el centro y necesitan resolver una comida sin gastar demasiado.