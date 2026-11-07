Aries en Córdoba: más de 1.200 salteños viajan para encontrarse con León XIV

Aries inició su cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina, con un despliegue periodístico en Córdoba para acompañar las principales actividades del pontífice y acercar todos los detalles a la audiencia salteña.

El enviado especial Nicolás Ríos comenzó a informar sobre los preparativos y el movimiento de peregrinos que viajarán desde Salta para participar de las celebraciones previstas durante la histórica visita.

Desde el aeropuerto salteño, en comunicación con Vale Todo, por Aries, Ríos destacó que más de 1.200 fieles viajarán a Córdoba a través de la organización del Arzobispado, a los que se sumarán quienes se trasladen por sus propios medios.

Más de 1.200 peregrinos y cientos de voluntarios

La llegada de León XIV genera una importante movilización de salteños que buscan participar de uno de los acontecimientos religiosos más relevantes de los últimos años en el país.

“Son 1.200 los salteños, son casi 300 los voluntarios también que salen desde Salta”, señaló.

El movimiento incluye a peregrinos, grupos religiosos y colaboradores que participarán de la organización de las actividades en Córdoba.

Una misa multitudinaria en Córdoba

Uno de los acontecimientos centrales será la misa prevista para el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Ríos explicó que el espacio destinado al público tendrá grandes dimensiones y lo comparó con aproximadamente dos parques del Bicentenario de Salta.

Según las estimaciones mencionadas durante la cobertura, el predio podría albergar hasta 800.000 personas, una cifra sujeta a la organización y las condiciones del encuentro.

La celebración concentrará la atención de miles de fieles que llegarán desde diferentes provincias para participar de las actividades encabezadas por el pontífice.

Una visita con fuerte contenido social

Durante su intervención, el enviado especial también analizó el significado de la presencia de León XIV en la Argentina y el contenido de los mensajes que se esperan durante su recorrido.

“El Papa viene con una agenda social que naturalmente va a repercutir en las agendas políticas”, sostuvo Ríos.

En ese sentido, destacó que las preocupaciones del pontífice por la pobreza, el trabajo, la enfermedad y la exclusión ocuparán un lugar importante en las actividades previstas.

Aries, presente en Córdoba para acercar la visita del Papa a Salta

Con su enviado especial Nicolás Ríos, Aries acompañará las principales actividades de León XIV en Córdoba y ofrecerá información de primera mano sobre las celebraciones, los peregrinos y el desarrollo de la visita.

La cobertura incluirá salidas en vivo, informes periodísticos y contenidos especiales a través de Aries FM 91.1, Aries Online y sus plataformas digitales.

De esta manera, Aries estará presente en uno de los acontecimientos religiosos más importantes para los fieles argentinos, llevando a su audiencia los testimonios, las imágenes y las novedades de la visita papal desde Córdoba.