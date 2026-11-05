Comedores comunitarios marchan contra el congelamiento de fondos de Capital Humano
A pocos días de la llegada del pontífice al país, más de mil quinientos comedores comunitarios nucleados en redes barriales y espacios eclesiásticos se movilizarán este mediodía frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, en la esquina de Lima y Belgrano.
La protesta busca visibilizar una emergencia alimentaria que, según advierten los referentes del sector, pone a los merenderos al borde del cierre total. Con montos congelados desde hace veinticinco meses, el Ministerio de Capital Humano destina actualmente apenas 763 pesos por almuerzo y 280 pesos por desayuno o merienda, una cifra que los organizadores califican de irrisoria frente al costo de vida y que vuelve prácticamente inviable la preparación de platos nutritivos para miles de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La asfixia presupuestaria impacta de lleno en las redes de contención territorial, donde la demanda de asistencia no deja de crecer mientras se deteriora severamente la calidad de la alimentación. Desde organizaciones como la Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria y la Red Angelelli señalan que la falta de actualización en los fondos —sumada a la supresión de programas de incentivo laboral como Volver al Trabajo y al recorte de recursos operativos— ha provocado una escasez crónica de manos voluntarias y insumos básicos.
Aunque el Gobierno intentó en su momento trazar una distinción discursiva entre comedores partidarios e institucionales bajo la promesa de garantizar la transparencia a través de organismos internacionales, las entidades denuncian que la estrategia oficial derivó en un ahogamiento financiero generalizado que desatiende la responsabilidad elemental del Estado en la garantía del derecho a la alimentación.