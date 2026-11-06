La Provincia diagrama el Presupuesto 2027 junto a intendentes y legisladores del norte

Encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, la cumbre norteña ratificó la metodología participativa impulsada por la gestión de Gustavo Sáenz, bajo la premisa de que el federalismo provincial se construye escuchando de manera directa las demandas territoriales de una geografía vasta y heterogénea.

Durante las deliberaciones, las autoridades provinciales destacaron el valor estratégico de sostener siete años consecutivos de equilibrio fiscal para absorber la retirada de recursos de la Nación —ejemplificada en la absorción total del financiamiento para la Ciudad Judicial de Orán— y garantizar la continuidad de proyectos clave como la reactivación de los ramales ferroviarios C14 y C15.

Con este recorrido federal que ya pasó por los Valles Calchaquíes, el sur provincial, el Valle de Lerma y la capital, el Ejecutivo busca blindar la planificación presupuestaria frente a la coyuntura, diferenciando las urgencias cotidianas de las grandes apuestas de desarrollo a mediano y largo plazo para toda la provincia.