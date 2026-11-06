Las encrucijadas de Marco Rubio tras el revés electoral
Mientras la Casa Blanca y los portavoces oficiales desmienten categóricamente cualquier intento de dimisión, calificados de rumores infundados y propios de la prensa amarillista, diversas fuentes cercanas a las deliberaciones internas confirman que el jefe de la diplomacia estadounidense analiza minuciosamente sus próximos pasos tras el duro golpe en las urnas, donde la oposición demócrata arrebató el control de ambas cámaras del Congreso.
La presión sobre el gabinete se intensifica tras un proceso electoral interpretado de forma unánime como un severo voto de castigo ciudadano frente a la impopular guerra contra Irán y el persistente impacto inflacionario, factores que no solo erosionaron la base del oficialismo, sino que también reavivaron la disputa anticipada por el liderazgo del Partido Republicano de cara al ciclo de 2028.
En este delicado equilibrio, las opciones sobre la mesa de Rubio reflejan tanto cálculos estratégicos como pragmatismos personales, contemplando desde la continuidad en su cargo hasta un eventual retorno al sector privado que le permita blindarse de los costos políticos asociados al desgaste del conflicto internacional y perfilarse con mayor independencia para futuras contiendas electorales.