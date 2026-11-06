Salta registró 93 casos de bronquiolitis y 107 de neumonía en una semana

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que durante la semana epidemiológica 42, comprendida entre el 18 y el 24 de octubre, se notificaron 93 casos de bronquiolitis, 107 de neumonía y 431 de enfermedades tipo influenza. En ese período, 36 pacientes requirieron internación por afecciones respiratorias, según los datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.

Con estos registros, la provincia acumula en lo que va del año 6.492 casos de bronquiolitis, 7.152 de neumonía y 26.751 de enfermedades tipo influenza. En cuanto al COVID-19, no se notificaron nuevos contagios y el total anual se mantiene en 23 casos.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, precisó que, de los 36 pacientes hospitalizados durante la última semana analizada, uno necesitó atención en una unidad de cuidados intensivos.

Además, confirmó que no hubo nuevas muertes por enfermedades respiratorias durante ese período. El acumulado provincial continúa en dos fallecimientos.

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que afecta principalmente a bebés menores de dos años. Puede provocar tos, agitación, decaimiento y dificultades para respirar, alimentarse o dormir.

Uno de los virus que con mayor frecuencia causa esta enfermedad es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Desde 2024, el Calendario Nacional de Vacunación incluye una dosis gratuita y obligatoria para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, destinada a proteger a los bebés durante sus primeros seis meses de vida.

Otros casos bajo vigilancia epidemiológica

El informe sanitario también registró dos nuevos casos de meningoencefalitis, con lo que el acumulado anual llegó a 48. Además, se notificó un caso de varicela, que elevó el total a 385 en lo que va del año.

Por otra parte, no se detectaron nuevos casos de coqueluche, cuyo acumulado permanece en cinco, ni de parotiditis, que registra 13 casos durante 2026.

Tampoco se notificaron casos de sarampión, ni se confirmaron casos de enfermedad febril exantemática, difteria o poliomielitis durante el período informado.