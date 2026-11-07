Paraguay: detuvieron a Santiago Peña tras su destitución y deberá declarar este sábado

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención del expresidente Santiago Peña, destituido el viernes 6 de noviembre por el Senado en medio del escándalo financiero que involucra a Ueno Bank.

Según publicó Noticias Argentinas, el exmandatario quedó inicialmente bajo arresto domiciliario y fue citado a declarar este sábado 7 de noviembre, a las 11, ante el Ministerio Público.

También ordenaron detener al expresidente del Banco Central

La medida alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad bancaria.

La causa incluye sospechas de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, que deberán ser investigadas judicialmente.

Una crisis que terminó con la presidencia de Peña

La destitución se produjo después de que el colapso de Ueno Bank dejara a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros y desatara fuertes protestas.

Tras la salida de Peña, Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.

Según las últimas informaciones, Peña fue trasladado durante la madrugada a una instalación militar por razones de seguridad, ante las manifestaciones registradas cerca de su residencia.