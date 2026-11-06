Paraguay: el Senado remomió por unanimidad a Peña y Alliana asumirá la presidencia

Ocurre luego del colapso del banco digital Ueno, entidad con la que el ahora exmandatario mantuvo estrechos vínculos comerciales en el pasado.

Los legisladores decidieron obviar el debate reglamentario e inclinarse por una votación directa que confirmó la sentencia política contra el jefe de Estado, rechazando de este modo la dimisión que el propio Peña había presentado la víspera con el objetivo de evitar el juicio político en su contra.

Ante la vacancia generada por la destitución, una comisión bicameral del Congreso Nacional quedará a cargo de tomarle juramento en las próximas horas a Pedro Alliana, quien asumirá la primera magistratura para completar el mandato presidencial en medio de un clima de máxima tensión institucional.

(Con información de Infobae)