Gaza bajo el agua: más de 1.500 pedidos de auxilio por una fuerte tormenta

Una fuerte tormenta provocó inundaciones en numerosos campamentos de desplazados de la Franja de Gaza este sábado 7 de noviembre, dejando tiendas de campaña dañadas y familias que solicitaron ayuda de emergencia.

Según informó la agencia EFE, la Defensa Civil gazatí recibió más de 1.500 llamadas de auxilio desde el amanecer, mientras las lluvias y los fuertes vientos afectaban refugios en distintas zonas del territorio.

Campamentos inundados y rescates de emergencia

Los equipos de emergencia desplegaron 30 grupos de rescate para asistir a la población afectada.

En el campamento de Nuseirat, los residentes de un edificio de tres pisos fueron evacuados después de que la construcción sufriera un derrumbe parcial por el viento. No se registraron heridos.

En el norte de Gaza, un joven también fue rescatado tras el desplome de un techo, sin lesiones de gravedad.

Más de 1,6 millones de personas viven en refugios precarios

De acuerdo con el Consejo Noruego para los Refugiados, alrededor de 1,65 millones de gazatíes enfrentan su cuarto invierno en tiendas deterioradas y edificios dañados.

La organización señaló que las restricciones israelíes y la falta de financiación dificultan el acceso a condiciones adecuadas de alojamiento.

Las inundaciones se producen en un territorio donde miles de familias desplazadas continúan viviendo en refugios vulnerables a las lluvias y al frío.