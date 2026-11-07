Zelenski advirtió a Trump que su plan de seguridad para Europa puede ser “peligroso”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que el nuevo plan de seguridad para Europa impulsado por Donald Trump puede resultar peligroso, debido a que Rusia no muestra intenciones de poner fin a la guerra.

Según informó la agencia EFE, Zelenski cuestionó en una entrevista con CNN la intención de discutir una nueva estructura de seguridad europea mientras continúa el conflicto.

“No queremos tener una Yalta 2”, afirmó, en referencia al acuerdo de 1945 que definió el reparto de zonas de influencia en Europa.

La propuesta de Estados Unidos

Trump anunció que trabaja en un acuerdo sobre Ucrania que también podría involucrar al resto de Europa.

Su emisario Jared Kushner explicó que Washington propone establecer mecanismos permanentes de consulta, mejorar la comunicación durante las crisis y adoptar medidas para reducir los riesgos de enfrentamientos militares.

El plan también contempla garantizar la soberanía de los países y mantener a la OTAN como pilar de la defensa europea.

Sin embargo, Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará acuerdos que permitan a Rusia condicionar su futuro.

“No queremos ser divididos por Rusia”, sostuvo, al defender la integridad territorial y la independencia de su país.