Trump apela a la mediación de Qatar en busca de una salida al conflicto con Irán

Los contactos bilaterales se multiplican luego de que el propio mandatario estadounidense admitiera públicamente que el desgaste y los costos geopolíticos de la guerra con Irán jugaron un papel determinante en la contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en las recientes elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

Mientras la diplomacia qatarí intenta acercar posiciones, la Guardia Revolucionaria iraní mantiene un férreo bloqueo sobre la estratégica ruta comercial y este viernes confirmó nuevos incidentes con petroleros que colisionaron contra minas, reafirmando que el paso marítimo permanecerá cerrado hasta que Washington acepte una serie de exigencias que incluyen el cese total de las hostilidades y el levantamiento de sanciones petroleras.

Frente a este escenario de alta tensión y presión inflacionaria global impulsada por el conflicto, la administración norteamericana busca desactivar el frente persa mediante mediadores internacionales, intentando contener los daños políticos internos de un conflicto que ya ha reconfigurado el tablero de poder en Washington.

(Con información de Página12)